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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جهود وحدات السكان في محافظة البحيرة لخدمة القضية السكانية

وحدات السكان بالبحيرة
وحدات السكان بالبحيرة

 تابعت وزارة التنمية المحلية جهود وحدات السكان في محافظة البحيرة في بحث تعزيز أواصر التعاون لخدمة القضية السكانية وإيجاد حلول لتحدياتها، ورفع الوعي القومي بها.

يأتي ذلك فى إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال هذه المرحلة بالقضية السكانية والعمل على الحد من زيادتها المتنامية على أرض الواقع وفقاً لرؤية مصر 2030 والتي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة ومن أجل النهوض بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وتوفير فرص العمل، وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، ورفع الوعي الثقافي لديها، بالإضافة إلى تنظيم معدلات النمو السكاني، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لجهود وحدة السكان المركزية بالوزارة في تنفيذ مشروع الاستجابة المحلية للقضية السكانية في جميع المحافظات .

وتحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، قامت وحدة السكان بديوان عام المحافظة برئاسة الدكتورة كريمة السلامونى بمتابعة تنفيذ الوحدات السكانية للعديد من الانشطة والفاعليات السكانية بعموم مراكز المحافظة تنوعت بين:- (قوافل سكانية _ امتحانات محو الأمية _ ندوات تثقيفيه).

ففي مركز ايتاى البارود (قرية النبيرة) نفذت وحدة السكان قافلة سكانية شاملة استفاد منها 299 مستفيدا، كما عقدت العديد من اختبارات محو الأمية وإجراء مسح ميدانى للمنطقة وتوعية الأهالي بأهمية التعليم وإجراء امتحان فورى لـ 192. 

ونظمت وحدة السكان العديد من الندوات للتوعية بمختلف القضايا التي تهم المواطن البحراوي منها ندوة عن الزواج المبكر والتعريف بالمخاطر الصحية والنفسية التى تتعرض لها الفتاة بحضور 50 مستفيدا. 

كما تم تنفيذ ندوتان بمركز المحمودية الأولى بعنوان اتحضر للأخضر من اجل حياة افضل والتى تستهدف نشر الوعى البيئى  بحضور 85 مستفيد ، والثانيه بعنوان البناء الأخلاقي بحضور 60 مستفيد.

وفي مركز دمنهور (قرية الحجناية )نظمت وحدة السكان قافلة سكانية شاملة استفاد منها 309 مستفيدين، كما تم عقد امتحان محو الأمية لعدد 250 مستفيدا بمركز دمنهور.

و بمركز كفر الدوار (قرية كوم اشو ) نفذت وحدة السكان قافلة سكانية شاملة جميع الخدمات استفاد منها 1740 مستفيدا، بالإضافة إلى إجراء امتحان محو الأمية لـ400 مستفيد بمركز كفر الدوار.

وبمركز حوش عيسى قامت وحدة السكان بعقد امتحان محو أمية استفاد منه 395 مستفيدا.

وفي مركز رشيد... نظمت وحدة السكان ندوة بعنوان التحلى بالأخلاق الحميدة بحضور 30 مستفيدا بمركز رشيد.

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وزارة التنمية المحلية التنمية المحلية محافظة البحيرة وحدات السكان القضية السكانية

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