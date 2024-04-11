وزير الدفاع الإسرائيلي: الضغط الأمريكي لعب دورا في السماح بدخول مساعدات لغزة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الخميس، إن إسرائيل تعتزم "إغراق غزة بالمساعدات"، واصفا ذلك بمرحلة جديدة من المساعدات الإنسانية للقطاع.

وأوضح جالانت في مؤتمر صحفي، أن الضغط الأمريكي على إسرائيل لعب دورا في قرار الحكومة للبدء في زيادة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، قائلا إن وزارة الدفاع الإسرائيلية "تأخذ الولايات المتحدة على محمل الجد".

وأضاف جالانت: "نخطط لإغراق غزة بالمساعدات ونتوقع أن نصل إلى 500 شاحنة يوميا".

وأشار إلى أن زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة كانت ضرورية في تحديد الخطوات التالية، وتعكس العلاقة بين الأهداف العملياتية والجهود الإنسانية.

وقالت وكالة تنسيق أعمال الحكومة الإنسانية في المناطق، وهي الوكالة الإسرائيلية التي تنسق المساعدات إلى غزة، إن العدد اليومي للشاحنات التي تدخل القطاع هذا الأسبوع تضاعف مقارنة بالأسبوع الماضي.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، أنه سيتم فتح معبر جديد في منطقة زيكيم لنقل المساعدات مباشرة إلى شمالي قطاع غزة.

وأفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أنه في إطار توسيع البرنامج الإنساني الذي وافقت عليه إسرائيل، سيتم فتح معبر شمالي جديد في منطقة زيكيم إلى قطاع غزة تحت التفتيش الإسرائيلي.

ووفقا للصحيفة الإسرائيلية، فإنه سيتم استخدام المعبر كطريق لنقل المساعدات مباشرة إلى شمال قطاع غزة وتخفيف الازدحام في معبر كرم أبو سالم.