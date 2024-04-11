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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسميا.. إسرائيل علن فتح معبر جديد في زيكيم لدخول المساعدات لشمال غزة

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية إلى غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه سيتم فتح معبر جديد في منطقة زيكيم لنقل المساعدات مباشرة إلى شمالي قطاع غزة.

وأفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أنه في إطار توسيع البرنامج الإنساني الذي وافقت عليه إسرائيل، سيتم فتح معبر شمالي جديد في منطقة زيكيم إلى قطاع غزة تحت التفتيش الإسرائيلي. 

ووفقا للصحيفة الإسرائيلية، فإنه سيتم استخدام المعبر كطريق لنقل المساعدات مباشرة إلى شمال قطاع غزة وتخفيف الازدحام في معبر كرم أبو سالم.

وأمس الأربعاء، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، أن إسرائيل ستفتح معبرًا جديدًا إلى شمال قطاع غزة لإيصال المساعدات.

وقال جالانت في مؤتمر صحفي، إن إسرائيل ستفتح معبرا بريا جديدا إلى قطاع غزة مصمما بشكل رئيسي لتسهيل توصيل المساعدات للفلسطينيين من الخارج أو الأردن المجاور.

وأضاف أنه سيتم إنشاء نقطة عبور جديدة في الجزء الشمالي من حدود غزة لتقليل الوقت الذي يستغرقه وصول المساعدات بالشاحنات من أسدود، على بعد 40 كيلومترا.

إسرائيل تعتزم فتح معبر جديد إلى شمال غزة لإيصال المساعدات

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