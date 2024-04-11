مصايف الإسكندرية: رفع الرايات الخضراء بالقطاع الشرقي في ثاني أيام عيد الفطر

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية رفع الرايات الخضراء بشواطئ القطاع الشرقي، كما رفعت شواطئ العجمي غربي الإسكندرية وشاطئ ستانلي الراية الصفراء في ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

وذكرت الإدارة - في بيان اليوم /الخميس/ - أن شواطئ المحافظة شهدت إقبالًا متوسطًا من الرواد والمصطافين، ورفعت شواطئ القطاع الشرقي بالكامل رايات خضراء، بينما رفعت شواطئ القطاع الغربي الرايات الصفراء.

وطالبت رواد الشواطئ بالحفاظ على نظافة الشاطئ وعدم إلقاء المخلفات على الرمال وضرورة إلقائها في المكان المخصص.

وتنقسم رايات البحر إلى ثلاثة ألوان تعبر كل منها عن حالة البحر، فالراية الخضراء تعني أن حالة البحر آمنة وتسمح بالنزول للمياه والراية الصفراء تعني أن حالة البحر غير مستقرة نسبيا وتسمح بالنزول ولكن مع أخذ الحيطة والحذر.

وتعني الراية الحمراء خطورة وحظر النزول إلى مياه البحر نهائيًا ويجب الانصياع لتعليمات رجال الإنقاذ بشكل كامل.