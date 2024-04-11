عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصايف الإسكندرية: رفع الرايات الخضراء بالقطاع الشرقي في ثاني أيام عيد الفطر

صدى البلد

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية رفع الرايات الخضراء بشواطئ القطاع الشرقي، كما رفعت شواطئ العجمي غربي الإسكندرية وشاطئ ستانلي الراية الصفراء في ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

وذكرت الإدارة - في بيان اليوم /الخميس/ - أن شواطئ المحافظة شهدت إقبالًا متوسطًا من الرواد والمصطافين، ورفعت شواطئ القطاع الشرقي بالكامل رايات خضراء، بينما رفعت شواطئ القطاع الغربي الرايات الصفراء. 

وطالبت رواد الشواطئ بالحفاظ على نظافة الشاطئ وعدم إلقاء المخلفات على الرمال وضرورة إلقائها في المكان المخصص.

وتنقسم رايات البحر إلى ثلاثة ألوان تعبر كل منها عن حالة البحر، فالراية الخضراء تعني أن حالة البحر آمنة وتسمح بالنزول للمياه والراية الصفراء تعني أن حالة البحر غير مستقرة نسبيا وتسمح بالنزول ولكن مع أخذ الحيطة والحذر.

وتعني الراية الحمراء خطورة وحظر النزول إلى مياه البحر نهائيًا ويجب الانصياع لتعليمات رجال الإنقاذ بشكل كامل.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل.. نقابة القراء: الشيخ السلكاوي ارتكب أخطاء جسيمة في قرآن الفجر

300 جنيه نزول مفاجئ .. تراجع أسعار الذهب ثاني أيام العيد وهذا ثمن عيار 21

ملابس غريبة.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بفيديو جديد

أخطأ في تلاوة الفجر.. رئيس الإذاعة: إيقاف الشيخ السلكاوي وإحالته للجنة الصلاحية

مفاجأة في سعر الدولار ثاني أيام العيد.. آخر تحديث بالبنوك والجنيه يرتفع قريبًا

قرار مفاجئ من الكاف يضع الزمالك في بطولة جديدة العام المقبل

اختياراتي مدمرة حياتي.. ياسمين عبد العزيز تفاجئ جمهورها بفيديو جديد|شاهد

في ثاني أيام العيد.. انخفاض في أسواق الذهب |و سعر عيار 21 مفاجأة

ترشيحاتنا

ماذا فعل الشيخ السلكاوي؟ قرأ 4 دقائق وارتكب 11 خطأ.. والنقابة: حزننا شديد

ثاني أيام العيد.. إصابة أسرة وزير يمني سابق في حادث سير بالغردقة

بلاغ للنائب العام .. قصة مدرسة بالتجمع تهدم القيم وتدرس المـ.ثـ.لـ.ية

قناة خاصة مغلقة.. روسيا تعلن إجراء مفاوضات لتبادل السجناء مع الولايات المتحدة

حريق بمركب سياحي في الغردقة.. وإنقاذ 10 مصابين من الغرق

أخطأ في تلاوة الفجر.. رئيس الإذاعة: إيقاف الشيخ السلكاوي وإحالته للجنة الصلاحية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تقوى المناعة.. عصائر طبيعية لعلاج نزلات البرد بينها مشروب رمضاني

ملابس لافتة.. دينا الشربيني تستعرض جمالها | شاهد

لو وزنك زاد .. أسرع طريقة للعودة لـ فورمة الصيف

حذاء غريب.. أمينة خليل تثير الجدل بظهورها | شاهد

فيديو

«تريندات وخناقات ومسلسلات».. حصاد الأعمال الفنية رمضان 2024

أمي عندها خبرات عني.. ابنة دوللي شاهين تكشف شروطها في عريسها المستقبلي

ماجد المهندس يجري بروفاته الأخيرة استعدادا لحفل الليلة في جدة.. شاهد

أحمد رفعت في بيته.. هذه أولى كلماته بعد خروجه من المستشفى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ