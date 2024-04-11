محافظ الإسكندرية: متابعة جاهزية الشواطئ وتحسين الخدمات للمواطنين خلال العيد

وجه محافظ الإسكندرية محمد الشريف، رؤساء الأحياء بالمرور على الشواطئ للاطمئنان على جاهزيتها ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على متطلباتهم وتلبيتها ومتابعة حالة النظافة بها، وذلك تزامنا مع وفود الآلاف من الأسر وزائري المدينة للاحتفال بأيام عيد الفطر المبارك.



كما وجه محافظ الإسكندرية بمواصلة رفع كفاءة الحدائق العامة والمتنزهات وتجميلها ومستوى الإضاءة بها وإزالة كافة الإشغالات والتعديات خاصة بأماكن الاحتفالات وتجمع المواطنين، مع التأكد من عمل المرافق على أكمل وجه، والاستعداد التام لمواجهة أية حالات طارئة.



وفي سياق متصل، شهدت شواطئ الإسكندرية تزاحما من الأسر والشباب للاستمتاع بالجو المشمس، كما توافد الأطفال وزائري المدينة على أماكن دور العرض وحديقة الحيوان للاحتفال بالعيد المبارك.

