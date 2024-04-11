إنقاذ شاب من الغرق في حمام سباحة نادٍ شهير بأكتوبر

انقذ العاملون بنادي شهير باكتوبر شاب من الغرق في حمام السباحة اثناء لهوه بداخله حيث غطس اسفل المياه لفترة طويلة فتم اخراجه ونقله الى المستشفى.

تلقت أجهزة الأمن بالجيزة بلاغا من مستشفى أكتوبر المركزي باستقبال شخص فاقد للوعي وفي حالة إعياء شديدة نتيجة غرقه داخل حمام سباحة بنادٍ شهير بطريق الواحات.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث إلى المستشفى وتعذر سؤال المصاب لخطورة حالته الصحية بعد تعرضه للغرق نتيجة سقوطه داخل حمام السباحة الخاص بناد شهير بطريق الواحات بمنطقة أكتوبر، وتم انتشاله من قاع المياه والتوجه به إلى مستشفى أكتوبر المركزي.