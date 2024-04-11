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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بعد طرحه.. الحريفة يتصدر نسب المشاهدة في مصر

الحريفة
الحريفة

تمكن فيلم “الحريفة” من تصدر نسب المشاهدة في مصر، ليحتل المركز الأول من أصل 10 مراكز للأفلام الأعلى مشاهدة في مصر، عبر منصة جوي. 

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الفيلم بطولة نور النبوى وميدو وكزبرة وأحمد غزى ونور إيهاب ومن تأليف إياد صالح وإخراج رؤوف السيد.

وتدور قصة فيلم "الحريفة" حول "ماجد" لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة.

سبب تغير أسم فيلم الحريفة 

 

وقال الشاب نور النبوي، إن فيلم الحريفة كان يحمل اسم كابتن ماجد فى بداية التصوير.

وأضاف نور خلال لقاء سابق ببرنامج الراديو بيضحك على راديو 9090 مع الإعلامية أسماء مصطفى أنه تم تغيير اسم الفيلم إلى الحريفة نظرا لأن هناك جيل جديد لا يعلم كابتن ماجد.

وتابع نور أنه يظن أن هذا هو السبب وراء تغير المنتج طارق الجنانيني للاسم والاستقرار على الحريفة ليكون هو الاسم التجاري له.

وعن حقيقة علاقة فيلم الحريفة بقصة حياة الكابتن الراحل محمود الجوهري، أكد نور أن هناك فيلم آخر يحكى قصة حياة الكابتن الراحل محمود الجوهري مع المنتج طارق الجنانيني، وكان من المفترض تقديمه إلا أنهم قرروا تقديم الحريفة وتأجيل الفيلم الآخر.

الحريفة الفنان الشاب نور النبوي المنتج طارق الجنانينى طارق الجنانيني نور النبوي نسب المشاهدة نور إيهاب

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