عودة نجم الفريق.. مفاجأة مدوية في تشكيل الأهلي أمام زد بالدوري

تقام مباراة بين النادي الأهلي وزد إف سي في ملعب استاد القاهرة الدولي، وهي مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة لبطولة دوري Nile.

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

أعلن المدير الفني للنادي الأهلي، السويسري مارسيل كولر، تشكيلة الفريق للمباراة، وجاءت كالتالي:

- حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

- خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، كريم الدبيس.

- خط الوسط: مروان عطية، عمرو السولية، كوكا.

- خط الهجوم: رضا سليم، كهربا، طاهر محمد طاهر.

ويشهد تشكيل الأهلي عودة رضا سليم نجم الفريق الذي كان يغيب عن الفريق للفترة الماضية بسبب الإصابة.

يحتل النادي الأهلي المركز العاشر في جدول ترتيب الفرق في الدوري، حيث يمتلك 18 نقطة، جمعها من 9 مباريات، حقق خلالها خمسة انتصارات وتعادل في 3 مباريات، وخسر لقاء واحدًا.