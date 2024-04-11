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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عودة نجم الفريق.. مفاجأة مدوية في تشكيل الأهلي أمام زد بالدوري

الاهلي
الاهلي

تقام مباراة بين النادي الأهلي وزد إف سي في ملعب استاد القاهرة الدولي، وهي مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة لبطولة دوري Nile.

 

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام زد

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مش مالي عين كولر | نجم الأهلي السابق على رادار الزمالك

أعلن المدير الفني للنادي الأهلي، السويسري مارسيل كولر، تشكيلة الفريق للمباراة، وجاءت كالتالي:

- حراسة المرمى: مصطفى شوبير.
- خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، كريم الدبيس.
- خط الوسط: مروان عطية، عمرو السولية، كوكا.
- خط الهجوم: رضا سليم، كهربا، طاهر محمد طاهر.

 

ويشهد تشكيل الأهلي عودة رضا سليم نجم الفريق الذي كان يغيب عن الفريق للفترة الماضية بسبب الإصابة.

يحتل النادي الأهلي المركز العاشر في جدول ترتيب الفرق في الدوري، حيث يمتلك 18 نقطة، جمعها من 9 مباريات، حقق خلالها خمسة انتصارات وتعادل في 3 مباريات، وخسر لقاء واحدًا.

استاد القاهرة الدولي السويسري مارسيل كولر مباراة الأهلي مباراة الأهلي وزد النادي الأهلي

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مش مالي عين كولر | نجم الأهلي السابق على رادار الزمالك

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