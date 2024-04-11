موقف الأهلي والزمالك يضع حسام حسن في ورطة ومصير الدوري معلق.. ما السبب؟

تعرض حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، لصدمة جديدة خلال الساعات الماضية، وذلك بعد أيام من تلقيه ضربة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بسبب تراجع مرتبة المنتخب المصري في التصنيف العالمي، وفقدان عدد من النقاط على مستوى المنتخبات.

وتزامن ذلك مع طلبه إيقاف بطولة الدوري الممتاز "دوري nile" لمدة أسبوعين، قبل بداية فترة الأجندة الدولية لشهر يونيو المقبل.

وعلم صدي البلد، إن حسام حسن تقدم بطلب لرابطة الأندية المحترفة، المسؤولة عن إدارة بطولة الدوري الممتاز، بطلب إيقاف الدوري لمدة أسبوعين، ولكن واجه رفضاً بسبب ارتباطات الأندية المصرية في البطولات الإفريقية، خاصة مع احتمالية تأهل الفرق الكبيرة للمراحل النهائية للبطولات.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر مباراتين في تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، وبالتزامن مع تلك المباريات، سيتم إقامة نهائيات دوري أبطال أفريقيا ودوري الكونفدرالية.

وبالنظر إلى هذه الظروف، فإن تأجيل الدوري الممتاز يصبح أمراً صعب المنال، ويعود السبب في ذلك أساساً إلى تواجد قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، في مراحل متقدمة في بطولات الأندية الإفريقية.

وتأتي هذه الصدمة لحسام حسن بعد تراجع مرتبة منتخب مصر في تصنيف الفيفا للمنتخبات العالمية، حيث جاء في المركز 37 عالمياً والرابع بين المنتخبات الأفريقية، بعدما فقد عدد من النقاط بسبب الخسارة في كأس عاصمة مصر أمام منتخب كرواتيا في مباراة ودية.