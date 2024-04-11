7 لاعبين.. غيابات الأهلي أمام زد في الدوري

يستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق زد اليوم، الخميس، في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة لبطولة دوري NILE على ستاد السلام.

ومع غياب عدد كبير من لاعبي الفريق بسبب الإصابات التي تعرضوا لها مؤخرًا، يواجه الأهلي تحديات جسيمة.

من بين الغيابات البارزة للاعبي الأهلي في مواجهة زد، يأتي غياب كل من محمد الشناوي، وياسر إبراهيم، وإمام عاشور، وأليو ديانج، وحسين الشحات، ومحمد الضاوي كريستو، وكريم نيدفيد.

ويخضع الثنائي علي معلول وبيرسي تاو لفحص طبي خلال مران الفريق اليوم لتحديد إمكانية مشاركتهم في مباراة زد غدًا.

ومن المقرر أن ينهي الأهلي تدريباته اليوم الأربعاء استعدادًا للمباراة المرتقبة، حيث يسعى لتحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث في ظل التحديات التي يواجهها بسبب الغيابات الكثيرة في صفوفه.