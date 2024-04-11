استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على المطاعم والمحال التجارية بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة وخاصة خلال فترة اجازة عيد الفطر المبارك، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية والصحية والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للبيع أمام المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

أكدت وكيل وزارة التموين بالشرقية أنه شنت إدارة تموين الزقازيق برئاسة عبدالله إسماعيل مدير الإدارة و سعيد عيد رئيس الرقابة التجارية وعبير السمرا رئيس مكتب تموين أول بالاشتراك مع حملة من مديريتي الطب البيطري والصحة ورئاسة حي اول الزقازيق حيث قامت الحملة بالمرور على احد المطاعم وأسفرت تلك الحملة عن تحرير محضر رقم ٣٠١٥ لسنة ٢٠٢٤ جنح أول الزقازيق ضد المدير المسؤول للمطعم لحيازته واستخدامه أجزاء دواجن مجمده مجهولة المصدر وغير مصحوبة بمستندات تدل على مصدرها وتم التحفظ على كميه قدرها 42 كيلو جرام ، كما تم ضبط 10 كيلو جرام دجاج مجمد و 2 كيلو جرام جمبري مجمد و 2 كيلو جرام توابل داخل احد المطاعم المخالفة وتم إعدامها.

وفي سياق متصل، قامت حملة من الرقابة التموينية بالإدارة بتحرير تقارير مخالفة ضد احد المخابز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وإنتاج خبز نقص وزن كما قامت الحملة بتحرير محضر رقم ٥١٤٥ لسنة٢٠٢٤جنح ثان الزقازيق ضد أحد أصحاب المحال التجارية لعدم الاعلان عن الاسعار وتحرير محضر رقم ٥١٤٦ لسنة ٢٠٢٤جنح ثان الزقازيق ضد احد أصحاب محال العطارة لعدم وجود شهادة صحية.