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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

احتفالا بعيد الفطر.. مراكز شباب الشرقية تفتح أبوابها للمواطنين

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أهمية استغلال أيام العطلات والإجازات الرسمية لفتح مراكز الشباب والنوادي الاجتماعية والمكتبات العامة أمام طلاب المدارس والجامعة والشباب لاستثمار أوقات فراغهم وممارسة كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية وتنمية وصقل مهاراتهم في كافة المجالات الاستفادة من طاقاتهم الإيجابية في بناء وتنمية المجتمع.

أشاد محافظ الشرقية بالمبادرة التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة تحت شعار" العيد أحلى بمراكز شباب مصر " لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية بها ضمن خطتها لجعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية.

وفي هذا الإطار أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى قيام  مراكز الشباب بمختلف قري مراكز ومدن المحافظة بفتح أبوابها لاستقبال المواطنين خلال اجازة عيد الفطر المبارك تنفيذاً للمبادرة التي أطلقتها الوزارة تحت شعار العيد أحلى بمراكز شباب مصر " وذلك لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية والترفيهية والثقافية وإدخال البهجة والسرور في نفوسهم.

احتفالاً بعيد الفطر.. محافظ الشرقية يستقبل المهنئين بمكتبه في الديوان العام

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن مراكز شباب المحافظة شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين للاستفادة من الأنشطة التي تقدمها مراكز الشباب والتي شملت فقرات ترويحية وفنية واستعراضية وألعاب ترفيهية بجانب الأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية المقدمة للأعضاء والرواد داخل مراكز الشباب.

إجازة عيد الفطر المبارك الأنشطة الرياضية والثقافية الانشطة الرياضية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الثقافية والفنية الشرقية الشباب والرياضة عيد الفطر

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