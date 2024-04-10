احتفالاً بعيد الفطر.. محافظ الشرقية يستقبل المهنئين بمكتبه في الديوان العام

استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عددا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورجال الدين الإسلامي وأعضاء برلمان شباب مصر (نموذج محاكاه مجلسي النواب والشيوخ) وذلك لتهنئته بمناسبة عيد الفطر المبارك في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة.

كما استقبل المحافظ عددا من أعضاء الجهاز التنفيذي ( مديري المديريات الخدمية والهيئات والشركات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ) ومديري الإدارات العامة والنوعية بالديوان العام وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك مؤكدين على الاستمرار في بذل المزيد من العمل والجهد لتحسين مستوى الأداء والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأعرب محافظ الشرقية عن خالص تمنياته لوطننا الحبيب بأن ينعم بالأمن والأمان والاستقرار فيه تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي لتستمر مسيرة التنمية وبناء الوطن.

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