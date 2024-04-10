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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

احتفالاً بعيد الفطر.. محافظ الشرقية يستقبل المهنئين بمكتبه في الديوان العام

صدى البلد

استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عددا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورجال الدين الإسلامي وأعضاء برلمان شباب مصر (نموذج محاكاه مجلسي النواب والشيوخ) وذلك لتهنئته بمناسبة عيد الفطر المبارك في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة.

كما استقبل المحافظ عددا من أعضاء الجهاز التنفيذي ( مديري المديريات الخدمية والهيئات والشركات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ) ومديري الإدارات العامة والنوعية بالديوان العام وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك مؤكدين على الاستمرار في بذل المزيد من العمل والجهد لتحسين مستوى الأداء والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظ الشرقية يؤكد أهمية توعية المواطنين للحفاظ على البيئة وترشيد استهلاك المياه

وأعرب محافظ الشرقية عن خالص تمنياته لوطننا الحبيب بأن ينعم بالأمن والأمان والاستقرار فيه تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي لتستمر مسيرة التنمية وبناء الوطن.

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استهلاك المياه أعضاء مجلسى النواب والشيوخ التهنئة بمناسبة عيد الفطر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية السيسى رئيس الجمهورية الشرقية

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