محافظ الشرقية يؤكد أهمية توعية المواطنين للحفاظ على البيئة وترشيد استهلاك المياه

أكد محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، ضرورة توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة من التلوث، وتعريفهم بالمسؤولية المجتمعية تجاه ترشيد استهلاك المياه، من خلال نشر ثقافة الحد من الإسراف، وذلك في ظل ارتفاع النمو السكاني وثبات حصة مصر السنوية من مياه نهر النيل.



من جانبه، أشار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية المهندس عامر كمال أبو حلاوة ،في بيان اليوم /الثلاثاء/، إلى قيام فريق التوعية بالشركة بإطلاق حملات توعوية ميدانية؛ وذلك لتوعية المواطنين بخطورة إهدار المياه المستخدمة في تنظيف المنازل وغسيل السجاد، وكذلك خطورة إلقاء المخلفات بشبكات الصرف الصحي والذي يؤدي إلى انسدادها وحدوث أعطال بها؛ مما يضطر الشركة إلى قطع المياه عن المنازل للتعامل مع إصلاح تلك الأعطال وإفساد فرحة المواطنين بالعيد، لافتا إلى أن الحملات التوعوية تضمنت توزيع مطبوعات ومطويات توعوية تحمل عدد من الرسائل الإرشادية .



وأضاف أن الحفاظ على المياه واجب وطني ومسؤولية كبيرة تقع على عاتق الجميع وكذلك الحفاظ على البنية التحتية لشبكات الصرف الصحي، مشيراً إلى أن الشركة تبذل قصارى جهدها لإيصال كوب ماء نظيف لكل منزل .



وفي سياق متصل، قام محافظ الشرقية بجولة مفاجئة بشوارع مدينة فاقوس؛ لمتابعة أعمال الرصف والتطوير الجارية بشوارع المدينة والتأكد من إجراء أعمال النظافة ورفع الإشغالات من الميادين والشوارع الرئيسية لفتح الطريق أمام حركه السيارات وعبور المواطنين .



وبدأ المحافظ جولته بمتابعة أعمال الرصف والتوسعة الجارية بطريق فاقوس / أبو شلبي بطول 9 كم والمنفذ على مرحلتين الأولي تبدأ من كوبري السحارة وصولاً لمفارق أبو شلبي بطول 3 كم وبتكلفة 25 مليون جنيه بمعرفة مديرية الطرق والنقل، والمرحلة الثانية تبدأ من مفارق أبو شلبي وصولاً لمفارق أبو كراسيع بطول 6 كم وبتكلفة 21 مليون جنيه بمعرفة جهاز تعمير سيناء، وذلك لدفع عجلة العمل بالطريق والذي يمثل محوراً مرورياً جديداً يُساهم في استيعاب حركة السيارات ويعمل على تخفيف حدة الزحام داخل المدينة.



ووجه المحافظ رئيس مركز ومدينة فاقوس محمد الأباصيري بالتنسيق مع وكيل وزارة الطرق والنقل لمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال وإلزامها بتكثيف ورديات العمل بالطريق لسرعة الانتهاء منه طبقاً للجدول الزمني المحدد والالتزام بتطبيق المواصفات القياسية .



ولاحظ المحافظ، خلال الجولة، وجود قطعة أرض فضاء كبيرة بجوار غرفة استراحة قديمة تابعة للري، فوجه رئيس المركز بالتنسيق مع رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، لبحث إمكانية الاستفادة منها لنقل الباعة الجائلين إليها، أو استغلالها كموقف للسيارات؛ وذلك لتوسعة الطريق وتماشيا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها المنطقة، وكذلك التنسيق لرفع المخلفات المتراكمة من الترع والمصارف حفاظاً على البيئة وصحة وسلامة المواطنين.



وكلف المحافظ رئيس المركز بالتنسيق مع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وإعادة تغطية غرفة محبس خط مياه الشرب الرئيسي قطر 1200 والمار بقرية أبو شلبي من المحطة الرئيسية بغطاء خرساني محكم؛ ليتحمل مرور السيارات عليه.



وتفقد المحافظ عددا من شوارع المدينة، مشدداً بضرورة تكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة الطرق وتغطية بلاعات الصرف ورفع الإشغالات وعدم السماح لأصحاب المحال التجارية بافتراش بضاعتهم على الرصيف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



كما حرص محافظ الشرقية على متابعة حركة البيع والشراء داخل المدينة؛ للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة وطرحها أمام المواطنين بأسعار مناسبة، مشدداً على تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية وشوادر اللحوم والأسماك؛ لضبط الأسعار والتأكد من سلامة المنتجات المعروضة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

