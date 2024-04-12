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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عماد ربيع: الشركة المتحدة كيان مؤسسي يقدم محتوى يخدم مصالح المجتمع

رئيس قطاع الإنتاج
رئيس قطاع الإنتاج الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

قال الدكتور عماد ربيع، رئيس قطاع الإنتاج الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الشركة المتحدة كيان مؤسسي كبير مكون من مجموعة قطاعات تتعاون فيما بينها مع الرئيس التنفيذي للشركة الأستاذ عمرو الفقي، لتقديم محتوى يخدم مصالح المجتمع ومفيد للمشاهد.

 

وأوضح رئيس قطاع الإنتاج الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية،  خلال حلقة برنامج "البيت"،  المذاع على  فضائية "الناس"، أمس الخميس: "كل القطاعات تتعاون مع بعضها وفق معايير، منها النص الجيد ومعالجته، ولازم يكون الموضوع جديد أيا كان نوعه تاريخي او كوميدي او اجتماعي، او فانتازيا او لايت".  

وأضاف: "أهم معيار هو النص الجيد الذى يخدم المجتمع ومفيد للمشاهد ويخدم مصالح البلد ويكون جاذب للمشاهد" .


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