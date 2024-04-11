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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

عروض بيت المسرح كامل العدد في ثاني أيام عيد الفطر

صدى البلد

 شهدت العروض المسرحية للبيت الفني للمسرح، برئاسة المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، بعد اعتماد الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، لبرنامج وأنشطة قطاعات الوزارة لموسم عيد الفطر المبارك، إقبالا جماهيريا كبيرا فى أولى ليالي عرض موسم عيد الفطر المبارك.

 

حيث رفعت دور العرض التابعة للبيت الفنى للمسرح، لافتة "كامل العدد" للعروض المسرحية التى يقدمها البيت الفني للمسرح، اليوم الخميس ثانى أيام عيد الفطر المبارك، مما يعد تأكيدا على الدور الهام لأبو الفنون كأحد أذرع القوة الناعمة، وحرص الجمهور المصرى على متابعته .

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يشار إلى أن فرقة المسرح القومي تقدم عرض "رصاصة في القلب" من إعداد وإخراج مروان عزب، في تمام التاسعة مساء على المسرح القومي بالعتبة، بينما تقدم فرقة المسرح الكوميدي عرض "يوم عاصم جدا" من إخراج عمرو حسان، في تمام التاسعة مساء على مسرح السلام بشارع القصر العيني، وتقدم فرقة مسرح الشباب عرض "قبل الخروج" من إخراج هاني السيد، على مسرح أوبرا ملك في تمام الثامنة مساء .  

كما تقدم فرقة مسرح الغد، عرض "النقطة العميا" من إعداد وإخراج أحمد فؤاد، في تمام الثامنة مساء على مسرح الغد بالعجوزة، بينما تقدم فرقة مسرح الطليعة عرض "فريدة" من إخراج أكرم مصطفى، في تمام التاسعة مساء على قاعة زكي طليمات  بمسرح الطليعة، أما فرقة مسرح المواجهة والتجوال فتقدم عرضها الجديد " السمسمية" كتابة وإخراج سعيد سليمان، وذلك على المسرح العائم الصغير بالمنيل في تمام التاسعة مساء.

وللأطفال تقدم فرقة مسرح القاهرة للعرائس عرض "الليلة الكبيرة" من إخراج الراحل صلاح السقا، وذلك في تمام السابعة مساء على مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة، كما تقدم فرقة المسرح القومي للأطفال عرض "نور في عالم البحور" من إخراج شادي الدالي، وذلك في تمام السابعة مساء على مسرح متروبول بالعتبة.

وفى الإسكندرية تقدم فرقة مسرح الإسكندرية عرضها الجديد "حازم حاسم جدا" من إخراج محمد مرسي، وذلك في تمام الثامنة مساء على مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية.

بيت المسرح الحديقة الثقافية الدكتورة نيفين الكيلاني البيت الفني للمسرح الإنتاج الثقافي الفني للمسرح ثقافة الطفل عيد الفطر المبارك

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