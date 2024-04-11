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فن وثقافة

القومي لثقافة الطفل يحتفل بعيد الفطر في الحديقة الثقافية بالسيدة زينب

صدى البلد

يحتفل المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وإشراف أد.هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، بعيد الفطر المبارك بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب، وذلك بدءا من يوم الجمعة القادم الموافق ٢٢ أبريل وعلى مدار ثلاثة أيام حتى يوم الأحد ٢٤ أبريل.

وتتضمن الاحتفالات العديد من الأنشطة الثقافية والعروض الفنية، لإدخال البهجة والسرور على الأطفال وذويهم، منها ورش فنون تشكيلية (رسم على الوجه، تشكيلات ورقية، تلوين فخار، رسم حر)، بالإضافة لعروض الأراجوز، والمهرج، وعروض فريق بنات وبس، وعروض فريق بنكمل بعض لذوي الهمم، وعروض فريق عرائس الماريونت، وعروض فنية مقدمة من الهيئة العامة لقصور الثقافة.

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جدير بالذكر أن المركز القومي لثقافة الطفل أقام احتفالات ليالي "أهلا رمضان" بالحديقة الثقاقية على مدار ١٢ ليلة، كما شارك في معرض فيصل الرمضاني للكتاب الثاني عشر، والذي تقيمه الهيئة العامة للكتاب، بمجموعة من ورش الفنون التشكيلية والعروض الفنية المختلفة، وأقام احتفالات نهارية بحديقة الفنون بمقر المركز داخل مدينة الفنون بالهرم، كما أقام احتفالات أهلا رمضان بزهرة العاصمة الإدارية الجديدة تنفيذا لتوجيهات وزيرة الثقافة.

عيد الفطر الهيئة العامة لقصور الثقافة الحديقة الثقافية للأطفال الحديقة الثقافية الدكتورة نيفين الكيلاني العامة لقصور الثقافة العروض الفنية القومي للترجمة الكاتب محمد ناصف

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