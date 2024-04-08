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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

مأدبة افطار ل 1000 يتيم في متحف الطفل..تفاصيل

صدى البلد

استطاعت جمعية مصر الجديدة برئاسة الدكتور نبيل حلمى ، ادخال البهجة والسرور على اكثر من 1000   طفل يتيم  ، ففى اجواء دافئة ممزوجة بروج التعاطف والمودة  ، نظم مركز الطفل للحضارة والابداع " متحف الطفل "  التابع للجمعية ، اول امس ،  مأدبة إفطار رمضانية  جمعت اكثر من الف طفل يتيم ، مما تعكس قيم التراحم والدعم والتي تكون مؤثرة بشكل خاص خلال شهر رمضان المبارك. ، وذلك تحت شعار "حلمنا نفرحهم " .

 

قال الدكتور نبيل حلمى ان مأدبة الافطار اقيمت بالتعاون مع مؤسسة أطفال مصر الخيرية  في جو مليئًا بالبهجة والأنشطة التفاعلية، مما سمح لجميع الحاضرين بالتواصل والمشاركة في تجربة لا تنسى ، مشيرا الى أهمية مثل هذه الفعاليات في تعزيز الروابط الاجتماعية والحرص على رفاهية الأيتام ، مؤكدأ على الأثر الإيجابي لمثل هذه الفعاليات في معنويات الأطفال.

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كما المح حلمى ، ان مأدبة الإفطار هو الثالث الذى نظمته جمعية مصر الجديدة خلال شهر رمضان المبارك ويعكس أروع معاني التكافل والتراحم ،  ولم نكن بمثابة افطار جماعي فقط ، بل التزام  دائم برعاية كافة اطياف المجتمع ، مما يضمن شعور كل فرد في المجتمع بالتقدير والدعم.

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