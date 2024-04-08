مأدبة افطار ل 1000 يتيم في متحف الطفل..تفاصيل

استطاعت جمعية مصر الجديدة برئاسة الدكتور نبيل حلمى ، ادخال البهجة والسرور على اكثر من 1000 طفل يتيم ، ففى اجواء دافئة ممزوجة بروج التعاطف والمودة ، نظم مركز الطفل للحضارة والابداع " متحف الطفل " التابع للجمعية ، اول امس ، مأدبة إفطار رمضانية جمعت اكثر من الف طفل يتيم ، مما تعكس قيم التراحم والدعم والتي تكون مؤثرة بشكل خاص خلال شهر رمضان المبارك. ، وذلك تحت شعار "حلمنا نفرحهم " .

قال الدكتور نبيل حلمى ان مأدبة الافطار اقيمت بالتعاون مع مؤسسة أطفال مصر الخيرية في جو مليئًا بالبهجة والأنشطة التفاعلية، مما سمح لجميع الحاضرين بالتواصل والمشاركة في تجربة لا تنسى ، مشيرا الى أهمية مثل هذه الفعاليات في تعزيز الروابط الاجتماعية والحرص على رفاهية الأيتام ، مؤكدأ على الأثر الإيجابي لمثل هذه الفعاليات في معنويات الأطفال.



كما المح حلمى ، ان مأدبة الإفطار هو الثالث الذى نظمته جمعية مصر الجديدة خلال شهر رمضان المبارك ويعكس أروع معاني التكافل والتراحم ، ولم نكن بمثابة افطار جماعي فقط ، بل التزام دائم برعاية كافة اطياف المجتمع ، مما يضمن شعور كل فرد في المجتمع بالتقدير والدعم.