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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

حفل توقيع كتاب خلف خطوط الذاكرة لخالد منتصر بمكتبة مصر العامة

صدى البلد

تنظم مكتبة مصر العامة بالدقي حفل مناقشة وتوقيع كتاب "خلف خطوط الذاكرة: سيرة ذاتية لجيل الآمال المؤجلة" للكاتب خالد منتصر والصادر عن دار ريشة للنشر والتوزيع، وذلك يوم السبت الموافق 20 أبريل 2024 في الساعة الخامسة مساءًا بقاعة الندوات بالدور الثالث.

ويناقشه في الحفل الشاعر الكبير أحمد عبد المعطي حجازي والكاتب الصحفي نبيل عمر.

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وكان الكاتب خالد منتصر قد عرف كتابه من قبل؛ قائلًا:"هى سيرة ذاتية ليست عن شخص، لكنها عن زمن وجيل، زمن فرم جيلًا، وجيل خذله زمن، جيل ولد في ضباب، وسيرحل في سراب، جيل عاش أكثر من ثورة، لكنه حتى لحظة وداعه عن تلك الدنيا لم يذقها، ولم يحدد معناها بعد، حضر بذور اليسار، وحضر أيضًا جمع الاخوان للثمار، بطل روايتنا، ليس بطلًا، لكنه مجرد متسائل، على الدوام متهم بحيازة عقل، مدان بجريمة تفجير سؤال،لجأ إلى أوراقه كي يلملم فيها سذاجاته وشطحاته ووثائق اتهاماته، وقف خلف خطوط الذاكرة وأطلق الرصاص، يتمنى أن يكون ما اصطاده من الأحراش قابلًا للهضم، وألا يكون تاريخ صلاحيته منتهيًا".

وصدر لخالد منتصرالعديد من المؤلفات؛ من أبرزها:" وهم الإعجاز العلمي، الختان والعنف ضد المرأة، آيات علمانية عماد نصر ذكرى ، فوبيا العلم، دفاعا عن العقل، هل هذه حقا بديهيات دينية؟، لماذا انتصر العلم المزيف؟، الجنس تواصل لا تناسل، بورتريهات بألوان الشجن، أبو بكر عزت...مكان في القلب، العلم بين المعمل والمسجد".

مكتبة مصر العامة أحمد عبد المعطي حجازي الكاتب خالد منتصر المجلس الأعلى للثقافة دار ريشة مسابقة المواهب الأدبية

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