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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

30 أبريل آخر موعد للتقدم لمسابقة المواهب الأدبية بالمجلس الأعلى للثقافة

صدى البلد

تستمر الإدارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات، التابعة للأمانة العامة للمجلس الأعلى للثقافة، في تلقى طلبات التقدم للدورة السابعة من مسابقة المواهب الأدبية دورة الدكتور جابر عصفور 2023/24، على أن يكون جمهور المسابقة من مصر وألا يزيد السن على 35 عامًا، على أن يكون آخر موعد للمشاركة يوم 30 أبريل المقبل.

مجالات الإبداع المتاحة بالمسابقة هى: الرواية، المجموعة القصصية، ديوان شعر الفصحى، ديوان شعر العامية، أدب الأطفال، الدراسات الأدبية، ومن المقرر الإعلان عن تاريخ نتائج المسابقة فى يونيو 2004، وتنقسم الجوائز ثلاثة أقسام الأولى 5000 جنيه، والثانية 4000 جنيه، والثالثة 3000 جنيه.

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وذلك وفق الشروط الآتية

ألا يزيد سن المتسابق عن 35 عامًا من واقع بطاقة الرقم القومى عند التقدم للمسابقة، ويرفق المتسابق سيرته الذاتية مع العمل المقدم متضمنة:

اسمه، تاريخ ميلاده، بياناته الشخصية، أعماله الأدبية المنشورة من قبل، محددة بمكان وزمان النشر، وكذلك الجوائز الأدبية التي حصل عليها في ورقة منفصلة.

ألا يكون العمل قدم لأيه جهة نشر عامة أو خاصة، أو سبق نشره بأى بأي وسيلة، وأن يوقع على إقرار بذلك.

يقدم العمل على ورق حجم A4، وبخط Simplified Arabic فونت 14، والهوامش 2.5 من كل ناحية.

يتقدم المتسابق بثلاث نسخ مطبوعة من العمل، وأسطوانة مدمجة بها العمل بصيغة وورد.

يشترط في الرواية أن تكون مستلهمة أو موظفة من للتراث الشعبي المصري، وأن تتناول الشرائح الاجتماعية المهمشة والمجتمعات ذات الطبيعة الأنثربولوجية الخاصة.

يشترط فى الدراسات الأدبية المقدمة، أن تتناول بالدرس النقدي أحد إبداعات الأديب الراحل خيري شلبي، في مجال إسهاماته الروائية والقصصية، وأن تكون الدراسة مبتكرة وموثقة بالمراجع العلمية، ومستوفية للاشتراطات البحثية المعمول بها.

وألا يكتب المتسابق اسمه أو أية بيانات شخصية بالصفحات الداخلية للعمل المقدم للمسابقة، ويقدم المتسابق صورة شخصية حديثة، وكذلك صورة من بطاقة الرقم القومي، على الوجهين، ولا يحق للمتسابق المكالبة باسترداد أعماله المقدمة للمسابقة سواء نشرت أم لم تنشر.

ويقدم المتسابق عمله للإدارة العامة للشئون الأدبية بالعنوان التالي "44 شارع المساحة، الدقى، الدور الرابع"، فى مواعيد العمل الرسمية.

الاعلى للثقافة الدراسات الأدبية الشرائح الاجتماعية العامة للمجلس الأعلى للثقافة المجلس الأعلى للثقافة المجموعة القصصية

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