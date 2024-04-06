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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

وزارة الثقافة تنظم عددًا من الأنشطة بالتزامن مع يوم اليتيم

صدى البلد

نظمت وزارة الثقافة بقطاعاتها المتعددة عددًا من الفعاليات الثقافية والورش الفنية والأنشطة بالتزامن مع يوم اليتيم الذي يوافق الجمعة الأولى من شهر أبريل.

وأكدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة،  أهمية الاحتفال بيوم اليتيم، إيمانًا من الوزارة بضرورة رعاية الأطفال الأيتام ودعمهم نفسيًا واجتماعيًا.

وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تنظم العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة على مستوى محافظات مصر لإدخال البهجة والسرور على قلوب الأطفال ، وتعريف المجتمع بدوره تجاههم وذلك بهدف نشر الوعي حول حقوق الطفل اليتيم ورعايته.

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وجاءت أبرز الفعاليات التي نظمتها وزارة الثقافة على النحو التالي:

نظمت مبادرة "انت مش لوحدك" في عامها الثاني بالتعاون بين قطاع الفنون التشكيلية والهيئة العامة لقصور الثقافة وصندوق التنمية الثقافية احتفالية بيوم اليتيم في مركز سينما الهناجر. ضمت ما يقرب من ١٤٠ طفل يتيم شملت فعالياتها حفل لتوزيع الهدايا وورش حكي  وفنون تشكيلية،ومحاضرة بعنوان "اليتيم الذي بعث الأمل في قلوب البائسين محمد صلي الله عليه وسلم" وحفل توزيع شهادات التكريم للأطفال من حفظة كتاب الله العزيز وورشة فنية تضمنت رسم عمارة مسجد بن طولون.

فيما أقام المركز القومى لثقافة الطفل احتفالية بحديقة الفنون بمقر المركز بالهرم.
تضمنت فعاليات الاحتفال العديد من العروض الفنية منها عروض مسرح عرائس حكايات تيته توته ،عرض الأراجوز ورشة تلوين على الوجه ، ورش فنية يدوية لعمل هدايا للأطفال المشاركين.

كما نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات ثقافية وفنية بعدد من قصور الثقافة المنتشرة بمحافظات الجمهورية.
حيث اقام بيت ثقافة السنبلاوين محاضرة بعنوان "كفالة اليتيم"،وأقام بيت ثقافة البصراط ورشة حكي تناولت أشكال الإحسان إلى اليتيم ونظمت مكتبة شبرا سندى لقاءً حول ضرورة رعاية الطفل اليتيم وضمان حياة كريمة له من خلال تقديم الدعم والمساندة.
ونظم فرع ثقافة الإسكندرية مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية بمكتبة الشلالات و بالمكتبة المتنقلة، استمرارًا لما تقدمه وزارة الثقافة من أنشطة مكثفة بشكل دوري تحقيقا للعدالة الثقافية بين أبناء أحياء الإسكان الآمن بديل العشوائيات بعدد من المحافظات.

وزارة الثقافة الاطفال الايتام الاحتفال بيوم اليتيم الهيئة العامة لقصور الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني العامة لقصور الثقافة المركز القومي لثقافة الطفل

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