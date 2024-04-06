هزيمة الحملة الصليبية.. كيف أسر المصريون ملك فرنسا لويس التاسع ؟

يصادف اليوم ذكرى انهزام الصليبيين في المنصورة بمصر خلال الحملة الصليبية السابعة، وأسر ملك فرنسا لويس التاسع، في معركة فارسكور خلال الحملة الصليبية السابعة، التي نشبت في عام 1249، تم اعتقال الملك لويس التاسع ملك فرنسا من قبل المسلمين. كانت الحملة الصليبية السابعة تستهدف مصر، وقد شنها الفرنسيون بهدف السيطرة على مدينة دمياط والتوجه نحو القاهرة.

هزيمة الصليبيين وأسر الملك لويس التاسع

ومع ذلك، فشلت خطط المحتلين بعد أن ألحقت بهم قوات المماليك هزيمة في معركة المنصورة وبعدها في فارسكور، مما أدى إلى اسر لويس التاسع وانسحاب الفرنسيين من مصر.

تم إعداد الحملة الصليبية بعد سقوط القدس، حيث استغرقت ثلاث سنوات للتجهيز. في أغسطس 1248، ابحر لويس التاسع مع زوجته وأخويه بأسطول صليبي ضخم يتألف من حوالي 1800 سفينة ونحو 80 ألف مقاتل وخيولهم.

توقفت الحملة في قبرص، مما أدى إلى تسريب أخبارها وتمكن السلطان الأيوبي من الاستعداد وتعزيز التحصينات. انسحب السلطان صلاح الدين الأيوبي من حصار حمص وعاد إلى مصر على وجه السرعة بسبب مرضه الشديد. ونزل في قرية أشموم طناح على البر الشرقي لفرع النيل الرئيسي وأمر بالاستعداد وتجهيز دمياط بالأسلحة والجنود والأساطيل.

ثم ابحرت السفن إلى مصر ووصلت إلى دمياط، وأرسل لويس رسالة إلى السلطان الأيوبي يدعوه فيها للاستسلام. رد السلطان برسالة حذر فيها لويس من مغبة مهاجمته لمصر ونبهه بأنه سيواجه هزيمة.

كانت قوات الحملة الصليبية تتألف من حوالي 50,000 مقاتل. هبطت قوات الحملة في فجر يوم السبت 5 يونيو 1249 على بر دمياط، ونشبت معارك عنيفة بين المسلمين والصليبيين انتهت بانسحاب المسلمين.

ظن أتابك الجيش فخر الدين يوسف بن شيخ الشيوخ أن السلطان صلاح الدين الأيوبي قد توفي، لذا انسحب من دمياط ودخلها الصليبيون بسهولة دون مقاومة واستولوا عليها.

لويس التاسع

لعب الشعب المصري دورًا بطوليًا، حيث هرعت الجماهير إإلى دمياط وتناوبت في القتال ضد الصليبيين. تمكن الجيش المصري بقيادة السلطان الأيوبي صلاح الدين من تنظيم المقاومة وتجميع القوات المنتشرة في مصر.

فيما بعد، تم القبض على الملك لويس التاسع واحتجازه كأسير من قبل المسلمين في معركة فارسكور. وقد تم تبادله بعد ذلك بفدية مالية كبيرة وضمانات أخرى.