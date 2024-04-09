عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

كتاب إسلام الشارع لمحسن جاسم الموسوي.. جديد المركز القومي للترجمة

صدى البلد

صدر حديثًا عن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، كتاب " إسلام الشارع:الدين في الأدب العربي الحديث" من تأليف محسن جاسم الموسوي ومن ترجمة هاجر بن ادريس وذلك بالتعاون مع مشروع كلمة للترجمة.
‏‎يوضح الكتاب العلاقة الوثيقة التي تربط الدين بالشارع كما صورها الأدب العربي الحديث ويرصد في نفس الوقت القطيعة بين النخبة و العامة والتي سمحت لتيارات رجعية بالظهور على حساب الفكر النهضوي.

txt

الثقافة تختتم فعاليات برنامجها الرمضاني السنوي بإقبال جماهيري كبير

txt

حفل توقيع كتاب خلف خطوط الذاكرة لخالد منتصر بمكتبة مصر العامة

ويتعامل الكتاب مع الجانب الشعبي للإسلام،كما هو مشروح ليس فقط في الكتب الدينية التقليدية  وإنما كذلك في كتابات المفكرين الذين أثروا على الرأي العام. ، حيث يشرح الدكتور محسن الموسوي الفجوة  المتفاقمة التي نشبت بين المثقفين ، الذين قادوا الحداثة العربية والإسلامية منذ أواخر  القرن التاسع عشر وبين تصاعد الحمية الإسلامية على مستوى القاعدة الشعبية في الشارع وماذا يستطيع المثقفين  أن  يقدموه لإعادة التواصل مع الجماهير مرة أخرى ومواجهة التيارات الرجعية.

وكانت نصيحة المؤلف في نهاية المطاف هي ضرورة إعادة صياغة ثقافة خطاب عصر النهضة ليكون أكثر قدرة على إثراء الوعي لدى هذه الجماهير .
الدكتور محسن جاسم الموسوي ،الكاتب والروائي والناقد،أستاذ االدراسات العربية والمقارنة بجامعة كولومبيا،نيويورك .
نشر عددًا كبيرًا من الأعمال باللغتين العربية والانجليزية،كما حصل على جائزة العويس في النقد الأدبى في العام 2002،جائزة الكويت في اللغة العربية واّدابها 2018 وجائزة الملك فيصل في اللغة العربية والأدب في العام 2022

القومي للترجمة الأدب العربي الحديث الادب العربي الحداثة العربية الدراسات العربية المركز القومي للترجمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر.. دار الإفتاء تعلن أول أيام عيد الفطر 2024

العيد بكرة ؟| ميلاد هلال شوال اليوم.. مفاجأة بالسعودية ومصر تحسمها فلكيًا

بث مباشر الآن.. رؤية هلال عيد الفطر 2024

الأرصاد تحذر: أمطار رعدية غدا على أغلب المحافظات .. وانخفاض درجات الحرارة

الثلاثاء أول أيام عيد الفطر في هذه الحالة.. دار الإفتاء تحدد موعد العيد

ضبطوه مع أختهم في نهار رمضان.. رموا عشيق شقيقتهم من الدور الثامن ببشتيل

حريق هائل بعقار أمام محطة رمسيس ..فيديو

موعد عيد الفطر 2024 فلكيا وشرعيا.. دار الإفتاء تحدد أول أيام العيد

ترشيحاتنا

دعاء الليلة الأخيرة من رمضان للرزق.. اللهم أعوذ بك من الفضيحتين

مضاعفة التعويض في جريمة تهريب البضائع بهذه الحالات طبقا لقانون الجمارك الجديد

بمميزات ممتازة وسعر على قد الإيد.. أوبو تستعد لإطلاق Oppo A3 Pro

بالسعر القديم .. نيسان تقدم قشقاي 2025 في مصر

أخطاء ساذجة.. شوبير ينفعل بعد تعادل الأهلي مع إنبي

حريق هائل بعقار أمام محطة رمسيس ..فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دوللي شاهين تحتفل بكليبها الجديد ست البنات.. شاهد

طبيب شهير يكشف حقيقة كلام ميدو عن وفاة المعد البدني للزمالك

فطار العيد الرسمي.. اكتشف فوائد الشاي باللبن

يحدث الآن .. اعرف تأثير الكسوف الكلي على الحالة النفسية

فيديو

إياد نصار يكشف سر اختيار مهنة طبيب التخدير فى مسلسل صلة رحم

"أنا أقل خلق الله".. كزبرة يرد على منتقدي تكريمه بالجامعة البريطانية بمصر

8 آلاف وجبة.. تامر حسني يشارك في حملة "بنفسك وبإيدك"

تعليق قوي من هنا الزاهد عن قضائها أول رمضان بعد طلاقها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ