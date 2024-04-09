كتاب إسلام الشارع لمحسن جاسم الموسوي.. جديد المركز القومي للترجمة

صدر حديثًا عن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، كتاب " إسلام الشارع:الدين في الأدب العربي الحديث" من تأليف محسن جاسم الموسوي ومن ترجمة هاجر بن ادريس وذلك بالتعاون مع مشروع كلمة للترجمة.

‏‎يوضح الكتاب العلاقة الوثيقة التي تربط الدين بالشارع كما صورها الأدب العربي الحديث ويرصد في نفس الوقت القطيعة بين النخبة و العامة والتي سمحت لتيارات رجعية بالظهور على حساب الفكر النهضوي.

ويتعامل الكتاب مع الجانب الشعبي للإسلام،كما هو مشروح ليس فقط في الكتب الدينية التقليدية وإنما كذلك في كتابات المفكرين الذين أثروا على الرأي العام. ، حيث يشرح الدكتور محسن الموسوي الفجوة المتفاقمة التي نشبت بين المثقفين ، الذين قادوا الحداثة العربية والإسلامية منذ أواخر القرن التاسع عشر وبين تصاعد الحمية الإسلامية على مستوى القاعدة الشعبية في الشارع وماذا يستطيع المثقفين أن يقدموه لإعادة التواصل مع الجماهير مرة أخرى ومواجهة التيارات الرجعية.

وكانت نصيحة المؤلف في نهاية المطاف هي ضرورة إعادة صياغة ثقافة خطاب عصر النهضة ليكون أكثر قدرة على إثراء الوعي لدى هذه الجماهير .

الدكتور محسن جاسم الموسوي ،الكاتب والروائي والناقد،أستاذ االدراسات العربية والمقارنة بجامعة كولومبيا،نيويورك .

نشر عددًا كبيرًا من الأعمال باللغتين العربية والانجليزية،كما حصل على جائزة العويس في النقد الأدبى في العام 2002،جائزة الكويت في اللغة العربية واّدابها 2018 وجائزة الملك فيصل في اللغة العربية والأدب في العام 2022