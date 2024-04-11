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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

منال سلامة تكشف عن أصعب مشاهدها في مسلسل «صيد العقارب».. فيديو

الفنانة منال سلامة
الفنانة منال سلامة

كشفت الفنانة منال سلامة، عن الصعوبات التي واجهتها أثناء تجسيد شخصية عفاف، ضمن أحداث مسلسل «صيد العقارب»، بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، وتم عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024.


وأضافت منال سلامة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير وعبيدة أمير، ببرنامج «ليالي العيد»، على قناة صدى البلد، قائلة: «الحقيقة المسلسل فكرته حلوة، وأسرة المسلسل جميلة جدًا، والمخرج والمؤلف كل الحاجات دي شجعتني على الموافقة بالرغم أن الدور مش كبير، لكنه مؤثر في الأحداث مش هنقدر ننسى عفاف، وبعد وفاة علي حصلها حالة عدم تصديق أنه مات، ودي لحظة بتحصل لناس كتير، خصوصًا لما بتكون الأسرة سعيدة ويحصل حالة وفاة المخ بيرفض يقبل ده».


وأشارت منال سلامة إلى أن هذه المشاهد كانت صعبة نفسيًا؛ لأن عفاف حزينة طوال الوقت، وتريد الانتقام حتى تتخذ القرار بالقتل، وأكدت أنها ذاكرت شخصية عفاف جيدًا ووضعت نفسها مكانها حتى تستطيع أن تقدم دورها بشكل يترك أثرا لدى المشاهد. 
 

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