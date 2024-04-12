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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المنسق الإعلامي لمنتخب مصر يفجّر مفاجأة بشأن إلغاء الدوري

منتخب مصر
منتخب مصر

يستعد منتخب مصر الأول تحت قيادة حسام حسن لمواجهة صعبة أمام بوركينا فاسو، ضمن مباريات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، في شهر يونيو المقبل.


وكتب الناقد الرياضي محمد مراد، المنسق الإعلامي لمنتخب مصر عبر فيسبوك "الكابتن حسام حسن طالب خمس أو 6 أيام زيادة عن المعسكر القادم في شهر يونيو للاستعداد لمباراتي بوركينا وغينيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم .. بعض الناس بيتكلمو إن كده الدوري ممكن يتلغي .. أقولهم مش 5 أو 6 أيام زيادة اللي يلغوا الدوري ..الدوري زي ما هو ومفيش أي نية للإلغاء نهائي"


يُذكر أن حسام حسن طلب من اتحاد الكرة المصري، خمسة أيام قبل المعسكر القادم، وذلك من أجل الاستعداد لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا في تصفيات كأس العالم بشكل كامل، وتجهيز اللاعبين بأفضل شكل قبل المباراة القادمة للمنتخب الوطني".

وكان منتخب مصر، قد خاض بطولة ودية دولية خلال الفترة الماضية، تحت قيادة حسام حسن، وحصل المنتخب الوطني على وصافة بطولة مصر، والتي أقيمت على ستاد مصر، حيث نجح المنتخب في الفوز في المباراة الأهلي على نيوزيلندا بهدف نظيف، وتلقى الهزيمة في المباراة الثانية أمام كرواتيا بأربعة أهداف مقابل هدف.

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