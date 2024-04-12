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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حماس: لا اتفاق مع إسرائيل بدون عودة النازحين والانسحاب من غزة

صدى البلد

قالت  حركة المقاومة الإسلامية، حماس، أمس الخميس إن التوصل لاتفاق مع إسرائيل مرهون بعودة النازحين الفلسطينيين إلى منازلهم، وانسحاب قوات الاحتلال بشكل كامل من قطاع غزة.

جاء ذلك على لسان الناطق باسم حماس عبد اللطيف القانوع، بعد يومين من إعلان الحركة تسلمها مقترحا من الوسطاء بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، في ختام جولة المفاوضات الأخيرة بالقاهرة، قائلة إنها سترد عليه بعد الانتهاء من دراسته، وفق ما نقلته الأناضول.

وفي وقت سابق، كشف مسؤولون إسرائيليون، الأربعاء الماضي، إن إسرائيل وافقت خلال محادثات وقف إطلاق النار في القاهرة على تنازلات بشأن عودة الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة، لكنها زعمت أن حماس لا تريد التوصل إلى اتفاق، وفق ما نشرته صحيفة الجارديان البريطانية. 

وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن اثنين من المسؤولين المطلعين على المحادثات قالا إنه بموجب الاقتراح الأمريكي بشأن الهدنة، ستسمح إسرائيل بعودة 150 ألف فلسطيني إلى شمال غزة دون أي فحوصات أمنية.

وفي المقابل، قالوا إن حماس سيُطلب منها تقديم قائمة بأسماء الأسرى من النساء والمسنين والمرضى الذين لا تزال تحتجزهم على قيد الحياة.

وأضافت الجارديان أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض التعليق علي تقرير وكالة رويترز. 

من جانبها، قالت حماس، أمس الثلاثاء، إن الاقتراح الأخير لا يلبي المطالب، لكنها ستدرسه بشكل أعمق قبل الرد.

وقال المسؤولان الإسرائيليان لوكالة رويترز إن التقييم الإسرائيلي هو أن حماس لا ترغب في التوصل إلى اتفاق بعد.

وتريد حماس إنهاء العدوان العسكري الإسرائيلي، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، والسماح للفلسطينيين النازحين بالعودة إلى ديارهم.

وتقول إسرائيل إنها لن تنهي الحرب حتى لا تعود حماس تسيطر على غزة أو تهدد إسرائيل عسكريا.

حماس إسرائيل

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