كامل العدد|دينا الشربيني: دخلنا التحدي نجحنا.. وصنّاع المسلسل تخوفوا من تقديم جزء ثانٍ

أبدت الفنانة دينا الشربيني رغبتها في تقديم مسلسل للعائلة في رمضان، عندما اجتمعت مع المنتج جمال سنان، وقالت: لذلك قررت خوض تجربة مسلسل «كامل العدد».

وأضافت دينا الشربيني خلال لقاء لبرنامج «صاحبة السعادة»، الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس عبر فضائية «DMC»: «كان نفسي أعمل مسلسل العيلة كلها تتلم وتتفرج عليه من الكبار للصغيرين كان أول تحد، ولما جات المعالجة لاقيت إن رنا ويسر كاتبين حاجة حقيقية بزيادة».



وأشارت، إلى أن صناع المسلسل تخوفوا من تقديم جزء ثان، معقبة: «كلنا دخلنا التحدي والحمد لله نجحنا، وأنا حبيت السيناريو بتاع الجزء الثاني لأن الولاد مشكلاتهم كبرت وقدرنا نوصلها بالسلاسة دي».



