قصي خولي: اللهجة المصرية صعبة ومحتاجة مجهود كبير

كشف الفنان قصي خولي عن سبب ابتعاده عن الدراما المصرية بعد مشاركته فى مسلسل “سرايا عابدين” منذ سنوات.

وقال قصي خولي فى تصريحات تليفزيونية ل"et بالعربي"، أن هناك الكثير من النجوم المصرية الهامة ولكن هو لا يستطيع أن ينافسهم بسبب صعوبة اللهجة المصرية، وأنه مهما يذاكر الدور واللغة سيشعر بأنه غريب عن اللهجة.

وأضاف قصي خولي، قائلا: أنه بالفعل يمكن أن يشارك فى عمل مصري ولكن إتقانه للهجة المصرية سيتطلب الكثير من الجهد ممكن يصل إلى سنة وأكثر حتى يستطيع أن ينافس نجوم مصر.

وعلى صعيد آخر، أثار كل من نادين نسيب نجيم والفنان قصى خولى خلال الفترة الماضية حالة من الجدل الواسع نتيجة خلافهما سويا عقب عرض مسلسل 2020 والذى عرض فى رمضان الماضى.

وقرر قصى خولى وضع حد لمثل هذه الأقاويل؛ وذلك على هامش لقائهما سويا فى مهرجان البحر الأحمر السينمائي قائلا: ليس هناك خلاف بينى وبينك نادين نسيب نجيم وكل شيئ على ما يرام ونقدم سويا الجزء الثانى من مسلسل 2020.

كما رد قصى خولى على لقائهما فى مهرجان البحر الأحمر بالاحضان قائلا : نادين صديقتي وخطيبها صديقى.