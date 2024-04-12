الجيش الأمريكي يعلن تدمير صاروخ باليستي بعد إطلاقه من اليمن

قال الجيش الأمريكي، الخميس، إنه دمر صاروخاً باليستياً مضاداً للسفن بعد إطلاقه من منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان، أنه "لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار لسفن الولايات المتحدة أو التحالف أو السفن التجارية".

واليوم، اعتبرت جماعة الحوثي جميع المصالح الأمريكية والبريطانية "أهدافاً مشروعة"، وذلك رداً على الضربات الجوية الأمريكية والبريطانية التي قصفت أهدافاً تابعة للجماعة في اليمن، كما تعهدت بمواصلة استهداف السفن الإسرائيلية أو المتجهة إليها في البحر الأحمر.

وقال المجلس السياسي للجماعة إن "العدوان امتداد للاستهداف الأمريكي الغادر للقوات البحرية اليمنية وللعدوان الصهيوني على غزة"، حسبما نقل عنه تلفزيون "المسيرة" التابع للحوثيين.

وأعلنت الولايات المتحدة، قصف أهداف تابعة لجماعة الحوثي في اليمن، بالتنسيق مع بريطانيا وبدعم من أستراليا وكندا وهولندا والبحرين "لإضعاف قدرتها" على شن هجمات ضد السفن في البحر الأحمر، مشيرة إلى أنها غير مرتبطة بعملية "حارس الازدهار".