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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

33 % نموا في حصة مصر من حركة السياحة العالمية.. فيديو

صدى البلد

زادت نصيب مصر من حركة السياحة العالمية بنسبة 33 %، وفق ما كشفته الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

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وفي  في تصريحات صحفية سابقة، أكد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار عام 2023 يعتبر عامًا قياسيًا في حجم الحركة السياحة الوافدة إلى مصر، واستقبلت مصر 14.906 مليون سائح وهو أعلى معدل للحركة في تاريخ السياحة في مصر، وحقق عام الذروة 2010، 14.731 مليون سائح.

واستعرض الوزير أن هناك نسبة نمو في نصيب مصر من حركة السياحة العالمية وصلت إلى 33% في عام 2023 مقارنة بعام 2019، حيث كان نصيبها 0.9% في 2019 مقابل 1.2% في 2023.

زيادة في أعداد الحركة السياحية

وأشار إلى مستهدفات الدولة المصرية  في تحقيق زيادة في أعداد الحركة السياحية الوافدة إلي مصر بمعدلات نمو تتراوح ما بين 25% و 30% سنوياً.

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