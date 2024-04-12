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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ثابت.. محمد رمضان يشعل حفل العيد في الجونة بأغانيه

محمد رمضان
محمد رمضان

أحيا الفنان محمد رمضان، حفلا غنائيا ساهرا له ليلة أمس الخميس 11 أبريل، في مدينة الجونة الساحلية بالغردقة ضمن سلسلة حفلات عيد الفطر المبارك. 

وظهر محمد رمضان، خلال الحفل بعدة إطلالات كاجوال، وقدم باقة من أغانيه الحماسية التي تفاعل معها الجمهور، منها: (نمبر وان، سفن، ثابت، يا حبيبي، انساي، مافيا) وغيرها. 

ونشر محمد رمضان، عبر خاصية ستوري إنستجرام، عدة مقاطع فيديو من حفله الغنائي في الجونة. 

 

كليب محمد رمضان 

وكان طرح الفنان محمد رمضان أجدد أعماله الغنائية "عربي"، تريو عالمي يجمعه لأول مرة مع الرابر الأمريكي الشهير فيوتشر Future والمغني العالمي Massari مساري.

وتعد أغنية عربي أول تريو غنائي يجمع بين النجوم الثلاثة العالميين في كليب واحد تم تصويره في شيكاغو وميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، تحت إدارة المخرج  Juan Felipe Velasquez، من إنتاج يونيفرسال ارابيك ميوزيك.

كما شارك في تنفيذ الأغنية أسماء بارزة في عالم إنتاج الموسيقى عالميا، فكتب كلماتها بجانب ومحمد رمضان كل من Nayvadius DeMun Wilburn ومصطفى حدوتة وFarghaly Blax. في حين كان التوزيع الموسيقيّ مع كل من  مساري وScott Storch و Martin Adium Sinotte الذي نفّذ أيضاً الميكس والماسترينج.

وتأتي هذه الأغنية العالمية وسط انتعاشة فنية يعيشها محمد رمضان حاليا، تزامنا مع مشاركته في حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار، كما سيلتقي الجمهور أيضا في حفل الختام، بجانب اختياره رسميا ليكون سفيرا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إضافة إلى تعاقده مع Salxco أسرع شركات إدارة الأعمال للنجوم العالميين نموا على مستوى العالم. 

محمد رمضان الفنان محمد رمضان عيد الفطر الجونة كليب محمد رمضان

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