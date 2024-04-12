توك شو.. إسماعيل هنية يتصدر الترند ومحمد صلاح يحصل على جائزة هدف الشهر

عرضت الإعلامية رشا مجدي فى برنامج صباح البلد المذاع على فضائية صدى البلد فى تقريرا مفصلا عن أهم ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

إسماعيل هنية



احتل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، المركز الأول لأبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية مقتل ثلاثة من أبناءه وبعض احفاده نتيجة لتعرضهم لسيارة أجرة تقلهم، فقد تعرضوا لقصف إسرائيلي في مخيم الشاطئ.

مصطفي شعبان



وأطلق الفنان مصطفي شعبان عدة تصريحات في لقاء تليفزيوني، من أهمها عندما تحدث عن وفاة الفنان علاء ولي الدين: "الله يرحمه أخي وصديقي علاء ولي الدين كانت وفاته بداية الصدمة وقبل وفاته تحدث معي بعد صلاة عيد الأضحي وأبلغني بأنه سيأخذ وقت من الراحة وناكل فتة مع بعض، واستيقظت على وفاته وكانت اول صدمة في جيلي كله".

محمد صلاح



واحتل محمد صلاح المركز الثالث من الأنتشار على مواقع التواصل الإجتماعي وذلك بعد فوزه بجائزة جديدة وهي جائزة هدف الشهر في الدوري الانجليزي عن هدفه في مرمي برايتنز في الجولة الثلاثين والذي فاز فيها ليفربول بنتيجة 2/1 بالإضافة إلى الأخبار المتعلقة في المواجهة بين ليفربول واطلنطا في الدوري الأوروبي.

جو بادين

كما احتل الرئيس الأمريكي جو بادين المركز الرابع في اهم ما تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تعليقه على تهديد إيران لإسرائيل وتصريحه بأنه سوف يبذل كل ما وسعه لحماية امن إسرائيل.

صفاء ابو السعود



وأخيرا احتلت الفنانة صفاء أبو السعود المركز الخامس، لانها تصدرت تريند منصة اكس ومحركات البحث على خلفية إعادة تقديمها لاغنيتها الشهيرة اهلا بالعيد في إحتفالية العيد مع أسر الشهداء بعد مرور 40 عاما على تقديمها، بالتزامن مع قدوم عيد الفطر المبارك.