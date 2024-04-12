طرق حماية الهاتف من الاختراق.. خبير يحذر من لينكات المعايدة| فيديو

حذر المهندس أحمد طارق، خبير الاتصالات والتكنولجيا، من إرسال لينكات المعايدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن مثل هذه اللينكات قد تكون وسيلة للتنصت على صاحب الهاتف.

وقال أحمد طارق، خبير الاتصالات والتكنولجيا، خلال لقائه مع الإعلاميتين، فاتن عبدالمعبود، وعبيدة أمير، عبر برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، إن الانسياق وراء رسائل العروض عبر مواقع التواصل، لافتا إلى أنها تساعد في الوصول إلى برامج في الهاتف ومن ضمنها الكاميرا.



وأشار خبير الاتصالات والتكنولجيا، إلى أن هناك تحديثات إلكترونية تظهر باستمرار ولابد من الوعي الكامل لها، مشددا على أنه لابد من الحذر الشديد خلال استخدام البرامج على الهاتف لعدم الاختراق للهاتف والتنصت على صاحب الهاتف والتعرض لعمليات الابتزاز الإلكتروني.



كما أكد، أن هناك ثغرة فيتنامية ظهرت في الآونة الأخيرة تساعد بسهولة في اختراق الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي بدون الحاجة إلى للحصول على "الباس ورد" أو الرقم السري للهاتف، فلابد من الحذر منها خلال التعامل على الهاتف أو الأجهزة مثل "اللاب توب".