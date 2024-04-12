صاحبة تريند الشارع اللي وراه تثير غضب الجمهور من جديد

أثارت البلوجر سوزي الأردنية صاحبة تريند "الشارع اللي وراه" الجدل مرة أخرى، بعد أن ظهرت في مقطع فيديو محمولة على الأكتاف عقب صلاة العيد.





وفي مقطع فيديو ظهرت التيك توكر "سوزي" وهي على ظهر إحدى الفتيات وسط تكدس عدد كبير من الناس بعد صلاة العيد، وتتراقص على أغاني المهرجانات، وسط مشاحنات جانبية بين السيدات والرجال أغضبت مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.





كما كانت سوزي الأردنية تلتقط الصور والـ"سيلفي" مع الفتيات من حولها بعد أداء صلاة عيد الفطر المبارك، وسط الزحام الذي يحيطها من كل جانب.





وانتقد عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصرف سوزي الأردنية، مشيرين إلى أن هذه التصرفات "الغريبة" لغرض الشهرة وزيادة المشاهدات.