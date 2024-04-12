أوقاف القدس: 30 ألف شخص أدوا صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الأوقاف الإسلامية في القدس، قالت إن هناك 30 ألف مصل أدوا اليوم صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك.

أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتكاب الاحتلال الاسرائيلي 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 89 شهيد و 120 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية

جاء ذلك في تقريرها الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم ال 189 على قطاع غزة.

وأشارت الي انه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

كما ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 33634 شهيد و 76214 اصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.