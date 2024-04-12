خبير اتصالات وتكنولوجيا يحذر من الرسائل المجهولة ويكشف سبل منع التجسس

حذر خبير الإتصالات والتكنولوجيا المهندس أحمد طارق من استقبال رسائل مجهولة على وسائل التواصل الاجتماعي لتجنب التجسس.

وقال طارق في لقائه ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، إن هناك تطبيقات يجب استخدامها لكشف برامج التجسس المخفية.

وحذر من أشكال الرسائل المستخدمة للتجسس مثل كروت التعرف على الحظ اليوم وغيرها من المعايدات.

وأوضح أن هذا النوع من التجسس يخترق قوائم الإتصال بالهواتف الذكية ويرسل رسائل مشابهة بشكل تلقائي للأصدقاء، كما تستخدم هذه الرسائل لتنشيط حسابات وهمية على وسائل التواصل الاجتماعي.

هواتف الاندرويد

وكشف طارق عن وسائل الكشف عن هذه الرسائل وتجنبها من خلال هواتف الاندرويد بالدخول إلى الإعدادات والبحث عن التطبيقات والمواقع والقيام بإلغاء وحذف التطبيقات الغير معروفة.