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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران اتخذت القرار.. مصادر أمريكية تكشف تفاصيل وموعد هجوم طهران على إسرائيل

أرشيفية
أرشيفية

نقلت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء اليوم الجمعة، عن مصادر في الولايات المتحدة، إن هناك احتمالا حقيقيا لهجوم إيراني واسع النطاق ضد إسرائيل، سيتم تنفيذه اليوم، والذي قد يشمل أكثر من 100 طائرة مسيرة وعشرات الصواريخ.

ووفقا للصحيفة، فإن جميع الإسرائيليين في حالة تأهب؛ تحسبا للرد الإيراني على اغتيال القيادي في الحرس الثورى الإيراني محمد رضا زاهدي في دمشق.

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، يعتقد المسؤولون الأمريكيون، أن تهديد طهران يمكن أن يتحقق في غضون ساعات قليلة، اليوم الجمعة.

وقال مسؤولان أمريكيانـ لشبكة “سي بي إس نيوز”، إن هناك احتمالا حقيقيا لشن ضربة إيرانية ضخمة ضد إسرائيل اليوم، والتي يمكن أن تشمل أكثر من 100 طائرة دون طيار وعشرات الصواريخ، تستهدف أهدافا عسكرية داخل البلاد.

والليلة الماضية، حذرت وزارة الخارجية الأمريكية رعاياها في إسرائيل من السفر خارج المدن الكبرى التي تتمتع بحماية أفضل ضد إطلاق الصواريخ.

وينص التوجيه الأخير، على أن سفر موظفي الحكومة الأمريكية في إسرائيل يجب أن يكون محدودا.

وقالت سيما شين، رئيسة برنامج إيران في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي (INSS) بجامعة تل أبيب، لشبكة “سي بي إس نيوز” إن هذه لحظة خطيرة بالنسبة للمنطقة، وإنها "قلقة للغاية" بشأن الوضع.

ووفقا لها، فإن الخوف من حرب شاملة، مرتفع، بنفس القدر "على كلا الجانبين، في إسرائيل وإيران".

وحللت "شين" قائلة: "سيحاولون القيام بذلك على المستوى العسكري أو على بعض الأصول العسكرية". مضيفة: إذا كان هناك الكثير من الجرحى والقتلى والجرحى... أعتقد أن الأمر ينطوي على احتمال تصعيد كبير".

ومع ذلك، أكدت “شين” أنها لا تزال تعتقد أن أيا من الطرفين لا يريد حقا صراعا إقليميا.

وأرسلت الولايات المتحدة، الجنرال مايكل إريك كوريلا، المشرف على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، إلى إسرائيل، هذا الأسبوع؛ لتنسيق الرد المحتمل على هجوم إيراني.

وفي هذا الصباح، قال مسؤول كبير في الجيش الأمريكي، في برنامج "سي بي إس مورنينجز": "إننا نحاول بشدة تجنب الحرب".

وقال مسئولون أمريكيون وإسرائيليون كبار، إن إدارة بايدن طلبت من إسرائيل تلقي تحديث مبكر، وإجراء مشاورات، قبل أي رد إسرائيلي على هجوم إيراني، وفقا لما ذكره موقع "والا" العبري.

ووفقا للمسئول الأمريكي، يعتزم الأمريكيون مساعدة إسرائيل في اعتراض الصواريخ والطائرات دون طيار الإيرانية، لكنهم يشعرون بالقلق من أن رد فعل إسرائيلي حاد؛ سيؤدي إلى اشتعال إقليمي شامل، وهجمات على القوات والقواعد الأمريكية في المنطقة، ويودون أن تتاح لهم الفرصة للتعبير عن ذلك.

وحسب "والا"، فقد وجه الإيرانيون، رسالة إلى الولايات المتحدة، عبر دول عربية، مفادها: “إذا تدخلتم في صراع بيننا وبين إسرائيل؛ فسنهاجم القواعد الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط”.

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