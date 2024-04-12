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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الاجتماع الفني لبطولة إفريقيا للطائرة «رجال» بالأهلي .. غدا

صدى البلد

يعقد الاجتماع الفني لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة «رجال» غدا السبت بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، استعدادا للبطولة التي يستضيفها الأهلي خلال الفترة من 12-24 أبريل الجاري.

يحضر الاجتماع الفني، محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، ومي عاطف عضو مجلس الإدارة نائب رئيس اللجنة العلبا  المنظمة، وخالد العوضي مدير البطولة.

كما يحضر الاجتماع ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، وحسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد ، وفؤاد عبدالسلام رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد الإفريقي، بالإضافة لممثلي الوفود والفرق المشاركة في البطولة.

يناقش الاجتماع الفني كافة الجوانب التنظيمية، وجدول المباريات، ومواعيد وأماكن تدريبات الفرق المشاركة، والتواصل مع اللجان المختلفة بالبطولة.

كانت اللجنة العليا المنظمة برئاسة الدماطي، قد عقدت سلسلة اجتماعات مع اللجان العاملة في البطولة؛ لمتابعة سير العمل والانتهاء من كافة التجهيزات قبل افتتاح البطولة المقرر له السابعة مساء الأحد المقبل.

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