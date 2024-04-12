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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع عامل وإصابة شقيقه في مشاجرة بطوخ

نقل جثة
نقل جثة

شهدت إحدى قرى مركز شرطة طوخ مشاجرة بالأسلحة البيضاء والشوم والفؤوس بسبب الخلافات السابقة أسفرت المشاجرة عن مصرع عامل واصابة شقيقه وتم نقل الجثة والمصاب الى المستشفى وجارى القبض على المتهمين.

تلقت مديرية أمن القليوبية اخطارا من شرطة النجدة بوقوع مشاجرة بين طرفين بقرية بدائرة مركز شرطة طوخ ووجود متوفى ومصاب انتقلت قوة أمنية من مديرية أمن القليوبية.

وتبين أن المشاجرة بين طرف أول شقيقان وطرف ثانى 3 أشقاء واستخدمت فيها الأسلحة البيضاء والشوم والفؤوس أسفرت عن مصرع أحد أفراد الطرف الأول وإصابة شقيقه وفرا الجناة هاربين وتم نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات  التحقيق.

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