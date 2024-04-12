يقدم نفس الرسالة.. عايدة رياض تكشف تفاصيل تحويل فيلم جري الوحوش لمسلسل

كشفت الفنانة عايدة رياض، تفاصيل تحويل فيلم "جري الوحوش" إلى المسلسل الذي عرض في رمضان 2024.

قالت عايدة رياض، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد: "المسلسل يتضمن نفس رسالة الفيلم وهي "الرضا".

وأضافت عايدة رياض: "المسلسل يقدم رسالة الرضا، لأنها هى الحياة، وطبعا احنا كبشر بتختلف نسبة الرضا، في واحد راضي وكل حاجة لكن بيبص.. المسلسلات اللي بتبقى بالشكل ده الحياة فيها صعوبات وفيها أخطاء، وبعد مرور الزمن الواحد بيحس إن الرضا ده أجمل حاجة في الدنيا حتى لو الإنسان اتصاب بمرض أو ابتلاء بيقول الحمد لله ويكون راضي".

واسترسلت: "الأحداث كما هي بعد تحويلها لعمل تليفزيوني.. تم زيادة بعض التفاصيل في جذور الشخصيات التي لم يستطيع الفيلم تسليط الضوء عليها، نظرا لقلة مساحة الوقت"، مشيرة إلى أنها تجسد شخصية "سنية" حماة سعيد زوج ابنتها، والذي يجسد دوره الفنان - نضال الشافعي، وهنسمع كلمة الأنترلوب".

