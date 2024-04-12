عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وفقا للقانون.. عقوبة إغراء الأطفال بالتسول خلال أيام العيد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

واجه المشرع المصري جريمة اغراء الأطفال بالتسول، خاصة خلال الأعياد والمناسبات، من اجل الحصول على الأموال من المواطنين.

وعاقبت المادة الأولى من القانون 49 لسنة 1933، من قانون العقوبات،  المتسول بالحبس مدة لا تجاوز شهرين، لكل شخص صحيح البنية ذكرًا كان أم أنثى يبلغ عمره 15 عاما أو أكثر يتسول في الطريق.

ونصت المادة (2) على أن  يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا كل شخص غير صحيح البنية وجد فى الظروف المبينة في المادة السابقة متسولاً فى مدينة أو قرية لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكنًا.

وعاقبت المادة  (3) بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول فى الظروف المبينة فى المادة الأولى يتضح الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور.

فيما حددت المادة (6) عقوبة اغراء الأطفال من أجل التسول، حيث نصت على أن يعاقب بالحبس أيضا مدة لا تجاوز 3 شهور لكل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة على التسول.

فيما يعاقب كل من استخدم صغيرا في هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول وإذا كان المتهم وليا أو وصيا على الصغير أو مكلفا بملاحظته بالحبس من ثلاثة شهور إلى ستة شهور.

وفى حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الحبس مدة لا تجاوز سنة.

التسول اغراء الأطفال بالتسول العقوبات المتسول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة خطة تخفيف أحمال الكهرباء لمدة ساعتين.. اعرف مواعيد منطقتك

موعد تطبيق التوقيت الصيفى وعودة تخفيف أحمال الكهرباء

أحمد حسن يعلن مفاجأة لجماهير الأهلي عن إمام عاشور

التنمية المحلية: مواعيد جديدة لغلق المحال بدءا من الاثنين القادم

حكاية مشروع ضخم| مصر تحفر قناة جديدة في الصحراء الغربية.. ماذا يحدث؟

الزمالك أعلنها نهائيًا .. منشور مثير من خالد الغندور

قرار جديد بخصوص المحال العامة الإثنين المقبل.. عقوبة للمخالفين

3 صفقات جديدة تخطف الأنظار في الزمالك.. ومكافآت خاصة للفوز على الأهلي

ترشيحاتنا

سيدات الشمس يطيح بالزمالك ويتأهل لـ نهائي كأس مصر للكرة الطائرة

العربي بطلا لكأس السوبر القطري الإماراتي على حساب الشارقة

رباعية نظيفة| فوز عريض لمصر على ليبيا في أمم إفريقيا للصالات

إيران تبعث برسالة قاسية للولايات المتحدة : لا تعبثوا معنا

الأمم المتحدة: إسرائيل منعت بعض القوافل الإنسانية من الوصول إلى شمال غزة

كاف يعلن موعد مباراتي الزمالك ودريمز الغاني في نصف نهائي الكونفدرالية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. صور تكشف عن أناقة إسعاد يونس

طريقة عمل كرات العسل.. جديدة وغير تقليدية

بدون أدوية .. 6 علاجات للأسنان الحساسة

اكتشاف كنوز الإسكندر الأكبر في بلد أوروبي.. هل سيطر عليها؟

فيديو

تحذير عاجل بسبب رسالة واتساب .. سرقة ونصب

مسكن| قطع أراضي تابعة للإسكان.. الشروط والتفاصيل

سر خاتم المداح وحقيقة تأثيره على الجن

زيادة في الذهب ثالث أيام العيد .. وهذا سعر عيار 21 الآن|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

اﻟﻤﺰﻳﺪ