فستان غادة عبدالرازق في جلسة تصوير العيد يثير الجدل| سعره خرافي

شاركت الفنانة غادة عبد الرازق متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور لها خلال خضوعها لجلسة تصوير بمناسبة عيد الفطر.

تألقت غادة عبد الرازق بإطلالة أنيقة ومبهجة، حيث ظهرت مرتدية فستانا قصيرا يصل أعلى الركبة ونصف كم واتسم باللون البيج المزين بالورد.

وقد حمل فستان غادة عبد الرازق توقيع ZIMMERMANN، وبلغ سعر التصميم 1585 يورو، أي ما يعادل 80 ألف جنيه، مما أثار الدهشة بين متابعيها على السوشيال ميديا.

من الناحية الجمالية، اعتمدت غادة عبد الرازق على خصلات شعرها القصير المنسدل على كتفيها، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان الترابية والغير مبالغ فيها.