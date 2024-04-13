سيمون ضيفة "السفيرة عزيزة " بعد نجاحها بصيد العقاب

تحل الفنانة سيمون ضيفة علي برنامج السفيرة عزيزة ، غدًا ، المذاع عبر قنوات dmc ، لتتحدث عن اخر اعمالها مسلسل “ صيد العقارب ” والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي .

ومسلسل “صيد العقارب” من بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغنى، رياض الخولى، سيمون، محمد علاء جامايكا، ، أحمد ماهر، ميار الغيطى، عماد صفوت، سامية عاطف، مجدى بدر، أحمد ماجد، محمد على رزق، صفاء جلال، مى القاضي، أحمد جمال سعيد، عزوز عادل، محمد نجاتى، ريم المصرى، محمد صلاح، وعدد كبير من الفنانين، تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد حسن.

وكانت قد نشرت الفنانة سيمون في وقت سابق ، تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك ، تحيي فيه الذكرى الثالثة للفنان الراحل محمود ياسين، والذى تعاونت معه فى عدد من الأعمال الفنية المختلفة.

وقالت سيمون : “الله يرحمه ويبارك في أسرته.. الفنان محمود يس اتشرفت بلقاءه والعمل معه”.