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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم السبت في الإمارات

صدى البلد

يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت 13 أبريل 2024، وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في الإمارات بالدرهم الإماراتي وفقا لموقع gold price today.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم  

نستعرض أسعار الذهب دون مصنعية في الإمارات اليوم  ، مقابل الدرهم الإماراتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم  للجرام عيار 24 بلغت نحو 297 درهم إماراتي. 

 أسعار الذهب في الإمارات اليوم  للجرام عيار 22 نحو 272.25 درهم إماراتي.  

أسعار الذهب في الإمارات اليوم  للجرام عيار 21 نحو 260 درهما إماراتيا.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم  للجرام عيار 18 نحو  222.75 درهم إماراتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم   للجرام عيار 14 نحو  173.25 درهم إماراتى.

أسعار الذهب في الامارات اليوم   للجرام عيار 12 وصلت نحو 148.50 درهم إماراتى .

أسعار الذهب في الإمارات اليوم لـ الأوقية بلغت نحو 9241 درهما إماراتيا .

أسعار الذهب في الإمارات اليوم لـ الجنيه الذهب بلغت نحو 2080 درهما إماراتيا.

تعتبر أسعار الذهب اليوم الإمارات من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب اليوم في دبي ومختلف مدن الإمارات قابلة للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً، وتالياً أهم العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب في الإمارات:

معدل الفائدة الرئيسية: يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية. 

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

سوق الذهب في دبي

يعدّ سوق الذهب في دبي من أبرز الوجهات السياحية في الإمارات لكونه من أقدم وأجمل الأسواق التراثية في الإمارة بحسب البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويضمّ سوق الذهب في دبي العديد من الخيارات الرائعة ذات الجودة العالية التي ترضي كافة الأذواق، وتتولى حكومة دبي الإشراف على جميع المنتجات لضمان جودتها وأصالتها.

 

أسعار الذهب أسعار الذهب في الامارات أسعار الذهب في الإمارات اليوم

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