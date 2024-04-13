خالد عبدالحفيظ: منتخبنا جاهز لبطولة أفريقيا للساق الواحدة.. ونتمنى انضمام الأهلي

أعلن خالد عبدالحفيظ، عضو لجنة كرة القدم للساق الواحدة باللجنة البارالمبية المصرية، جاهزية الفراعنة للمنافسة على لقب أفريقيا للساق الواحدة التي ستقام في مصر خلال الفترة المقبلة.

وقال خالد عبدالحفيظ ، عبر برنامج الماتش الذي يقدمه هاني حتحوت، على قناة صدى البلد، :" إقامة بطولة افريقيا للساق الواحدة في مصر يعطينا حافزا لتحقيق اللقب".

وأكمل :" كنا نشارك من أجل المشاركة فقط، ولكن الفريق تطور بشكل كبير وأصبح هناك إعداد وتجهيز جيد للمنتخب المصري، كما قمنا باستقدام مدرب أجنبي من تركيا، وهدفنا هو التتويج باللقب، خاصة وأن البطولة ستقام في مصر".

وأردف:" أتمنى موافقة النادي الأهلي، على تكوين فريق للساق الواحدة خلال الفترة المقبلة، وهو ما سيجد إقبالا كبيرا من ذوي الهمم للمشاركة في اللعبة".