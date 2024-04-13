لحظة اصطدام تلفريك بجبل وسقوط الركاب جنوب تركيا.. فيديو

تستمر جهود الإنقاذ لـ 184 شخصًا علقوا على خط التلفريك في تركيا بعد وقوع حادث أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخرين.

وفقًا للمسئولين ووسائل الإعلام المحلية، لقي شخص حتفه وأصيب 7 آخرين عندما اصطدمت البودة التي تحمل التلفريك بعمود وتمزقت في جنوب تركيا، مما أدى إلى سقوط الركاب إلى الجبل أدناه.

أدى الحادث إلى مأساة كبرى، حيث علق العديد من الأشخاص لساعات، مما أدى إلى توقف نظام التلفريك بأكمله.

أوضح رئيس بلدية أنطاليا «محيطين بوجك» أنه يتم بذل جهود مستمرة لإنقاذ الـ 184 شخصًا الذين علقوا في التلفريك.

وأشار بوجك إلى أن أنظمة الحبال تُستخدم في عمليات الإنقاذ، وأن طائرات الهليكوبتر ذات الرؤية الليلية في طريقها إلى المنطقة.

وأضاف العمدة: "هناك حاليًا 184 من مواطنينا في 25 كابينة.. بإذن الله، سننقذهم جميعًا بأمان".

أبلغ وزير الداخلية «علي يرليكايا» أن 5 من المصابين تم نقلهم بواسطة طائرات الإخلاء الجوي من الجبل، مع استمرار الجهود لإجلاء الاثنين المتبقيين.

وشارك أيضًا على وسائل التواصل الاجتماعي أن عملية الإنقاذ تشمل أكثر من 160 من أفراد الإسعاف الأولي، بما في ذلك طواقم الطائرات الجوية من حرس السواحل وفرق التسلق من مختلف مناطق تركيا.