عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

لحظة اصطدام تلفريك بجبل وسقوط الركاب جنوب تركيا.. فيديو

اصطدام تليفريك
اصطدام تليفريك

تستمر جهود الإنقاذ لـ 184 شخصًا علقوا على خط التلفريك في تركيا بعد وقوع حادث أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخرين.

وفقًا للمسئولين ووسائل الإعلام المحلية، لقي شخص حتفه وأصيب 7 آخرين عندما اصطدمت البودة التي تحمل التلفريك بعمود وتمزقت في جنوب تركيا، مما أدى إلى سقوط الركاب إلى الجبل أدناه.

أدى الحادث إلى مأساة كبرى، حيث علق العديد من الأشخاص لساعات، مما أدى إلى توقف نظام التلفريك بأكمله.

أوضح رئيس بلدية أنطاليا «محيطين بوجك» أنه يتم بذل جهود مستمرة لإنقاذ الـ 184 شخصًا الذين علقوا في التلفريك.

وأشار بوجك إلى أن أنظمة الحبال تُستخدم في عمليات الإنقاذ، وأن طائرات الهليكوبتر ذات الرؤية الليلية في طريقها إلى المنطقة. 

وأضاف العمدة: "هناك حاليًا 184 من مواطنينا في 25 كابينة.. بإذن الله، سننقذهم جميعًا بأمان".

أبلغ وزير الداخلية «علي يرليكايا» أن 5 من المصابين تم نقلهم بواسطة طائرات الإخلاء الجوي من الجبل، مع استمرار الجهود لإجلاء الاثنين المتبقيين. 

وشارك أيضًا على وسائل التواصل الاجتماعي أن عملية الإنقاذ تشمل أكثر من 160 من أفراد الإسعاف الأولي، بما في ذلك طواقم الطائرات الجوية من حرس السواحل وفرق التسلق من مختلف مناطق تركيا.

تليفريك تركيا حادث التليفريك انطاليا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه تراجع غير متوقع|الذهب يهبط بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 مفاجأة

الكهرباء هتقطع ساعتين ولا ساعة؟|جدول تخفيف الأحمال في القاهرة والمحافظات بعد العيد

هل الأحد إجازة رسمية ؟.. قرار من رئاسة الوزراء يحسم الجدل

موعد عيد الأضحى 2024.. كم عدد أيام إجازة العيد الكبير

تراجع كبير.. مفاجأة غير متوقعة بأسعار الدواجن في البورصة اليوم

عيد الأضحى 2024 فلكيا.. موعده وفضل العشر الأول من ذي الحجة

كل سنة وأنت طيب يا صاحبي.. نجم الزمالك يحتفل بعيد ميلاد كهربا

الإعلان عن موعد التوقيت الصيفي 2024 في مصر

موضوعات متعلقة

هل ترتفع الأسعار بعد العيد؟.. رئيس رابطة تجار السيارات يجيب

سائقو تسلا يكشفون عن عيب غير متوقع في سياراتهم الباهظة.. لن تصدق

رغم علاماتهم المميزة.. دول أوروبية تلجأ لشركة صينية لتصنيع السيارات

أوروبا تعود لاستخدام سيارات البنزين بالتزامن مع ضعف الإقبال على الكهربائية..ما السبب؟

عربية بسعر زمان.. أرخص سيارة أوتوماتيك مناسبة للشراء

احذر شراءها.. 3 سيارات تتعطل بعد الوصول لـ 100 ألف ميل

على خطى BMW.. تويوتا بصدد إطلاق سيارة متغيرة الألوان

بعد ضجة انطلاقه.. التاكسي الآلي يدهس رجلا

ترشيحاتنا

هيئة عمليات التجارة البريطانية تكشف عن وقوع حادث بحري قرب الإمارات

تغيرات واضحة في أسعار الذهب اليوم .. تعرف عليها

علامات تشير إلى حدوث مشاكل في الكلى بسبب تناول الفسيخ أو الرنجة

رقصت بعد الصلاة .. سوزي الأردنية تثير الجدل مجددًا في عيد الفطر

نشاط للرياح وارتفاع الموج..الأرصاد الجوية توجه تحذيرا هاما للمواطنين بشأن حالة الطقس

انفجار عبوة ناسفة في العاصمة السورية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل القرص الطرية في البيت| أحلى من الجاهز

لحظة اصطدام تلفريك بجبل وسقوط الركاب جنوب تركيا.. فيديو

في ذكراه .. اللبنانى الأمير فخر الدين لماذا أعدمته الدولة العثمانية ؟

سعر إطلالة دينا الشربيني في صاحبة السعادة يثير ضجة| الثمن مفاجأة

فيديو

كلنا بننسى.. تعليق من الشيخ محمد السلكاوى بعد أخطائه في قرآن الفجر

على مسافة قريبة من الأرض .. اكتشاف علماء الفلك كويكب بحجم سيارة

تحذير عاجل بسبب رسالة واتساب .. سرقة ونصب

مسكن| قطع أراضي تابعة للإسكان.. الشروط والتفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

اﻟﻤﺰﻳﺪ