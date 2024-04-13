ثواب عظيم|ما هي فضائل صيام الست من شوال؟..أمين الفتوي يجيب

أكد الدكتور محمد طنطاوي آمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية على اهمية صيام الستة من شوال، ناصحا بوجوب اغتنام ال الستة من شوال مستشهدا بقول النبي صلى الله عليه وسلم :" من صام رمضان ثم اتبعه بستة من شوال فكأنما صام الدهر كله"، قائلا:"ثوابها عظيم".



وأوضح طنطاوي خلال لقائه في برنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على فضائية الأولى، معني قول النبي صلي الله عليه وسلم "صام الظهر كله" فإن الحسنة بعشرة أمثالها ، واستشهد ببعض أقوالو نصوص الرسول صلى الله عليه وسلم " صيام شهرا بعشرة أشهر وصيام ستة أيام بشهرين".

الستة البيض

وكشف امين الفتوي عن سبب تسميه السته من شوال " الستة البيض" فإن العلماء قد اخذوها من الغرة فإن غرة الشيئ هو البياض الموجود في الوجه، وأيضا كمثل غرة شهر محرم وغرة شهر شوال وهي بداية الشهر، مؤكدا على عدم بداية الصيام اول يوم العيد.