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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مقتل طالب على يد زميله فى مشاجرة بينهما بكفر شكر

جثة
جثة

قام طالب بالتعدى على زميله بالسلاح الأبيض في مشاجرة بينهما بسبب خلافات الجيرة بكفر شكر وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وألقى القبض على المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة وتولت النيابة التحقيق. 


تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث المديرية يفيد تلقى مأمور مركز شرطة كفر شكر إشارة من المستشفى بوصول طالب مصاب بجرح طعنى وتوفى أثناء إسعافه .


وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتوصلت التحريات أنه بسؤال والد المجنى عليه أفاد بحدوث مشاجرة نجله المتوفى وآخر طالب لخلافات حول الجيرة تعدى خلالها الأخير على نجله بسلاح أبيض مما أدى إلى إصابته التى أودت بحياته.


وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وارشد عن السلاح الأبيض المستخدم وتولت النيابة التحقيق.

طالب خلافات الجيرة كفر شكر القليوبية مدير أمن القليوبية

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