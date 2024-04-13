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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مملوكة جزئيا لإسرائيل..أول تعليق أمريكي بشأن الهجوم الإيراني على سفينة في مضيق هرمز

هجوم ايراني على سفينة
هجوم ايراني على سفينة

أكد مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن واشنطن على علم بالموقف الذي أبلغت عنه هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في هرمز وتراقبه.

وقد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتعرض سفينة مملوكة جزئيا لإسرائيل لهجوم بالقرب من مضيق هرمز.

ووفقا لإذاعة جيش الاحتلال فإن السفينة التي استولت عليها إيران بالقرب من هرمز مملوكة جزئيا لجهة إسرائيلية.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤول عسكري قوله إن إيران تقف وراء الهجوم على سفينة بالقرب من مضيق هرمز.

قامت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني بالاستيلاء على سفينة في مضيق هرمز، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وبشكل رسمي استولت  القوات الإيرانية  على السفينة البرتغالية "MSC ARIES" بمضيق هرمز.

ونفذت القوات البحرية للحرس الثوري الايراني  عملية انزال جوي فوق السفينة MSC ARIES بواسطة مروحية حربية.

وقال الجيش البريطاني ان جهة مجهولة ربما صعدت على متن سفينة بالقرب من مضيق هرمز الحيوي وأنها على الأغلب مجموعة تابعة للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني.

وذكرت مصادر أن السفينة التي استولت عليها قوات إيرانية تجارية وتحمل حاويات كانت متجهة للهند، وفق ما ذكرت شبكة العربية.

وذكرت العربية أن 20 فلبينيا كانوا على متن السفينة البرتغالية التي استولت عليها إيران في مضيق هرمز.

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