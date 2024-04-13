خضر وفاكهة.. الزراعة: إصدار 11 موافقة تصديرية للتقاوي

تقوم الادارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى بمتابعة حقول تقاوى المحاصيل الاستراتيجية لتقاوى الاكثار للجهات الحكومية والشركات وخاصة القطن والقمح والاذرة الشامية وعباد الشمس ومحطات اعداد وغربلة التقاوى علي كافة المحافظات خلال فترة الإجازات والأعياد .

وقال د أحمد عضام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى انه تم تكثيف المرور والمتابعة على جميع محطات اعداد التقاوي على مستوى الجمهورية والعمل على حل أى معوقات تعوق سير العمل وتذليل العقبات على الفور والمرور على حقول إنتاج تقاوي المحاصيل الاستراتيجية لتقاوى الاكثار للجهات الحكومية والشركات /القمح والقطن و الاذرة الشامية وعباد الشمس / ومتابعة محطات اعداد التقاوى ومحلات الاتجار وثلاجات تخزين تقاوى البطاطس بالمحافظات (بنى سويف – الفيوم - المنوفية – الغربية – البحيرة – المنيا – الشرقية – كفرالشيخ – الدقهلية..........).



وأضاف أنه تم التنبيه على جميع مديرى إدارات المحافظات على مستوى الجمهورية بالتواجد والمتابعة فى مواقع العمل المختلفة. بالإضافة إلى تنفيذ تكليفات الوزير للجنة تقاوى الحاصلات الزراعية القيام بالدور المنوط بها وهو انتظام حركة إصدار الموافقات التصديرية والاستيرادية للتقاوى حيث تتعلق بمصالح شركات القطاع الخاص والقطاع الحكومى وانعكاسه المباشر على مصالح المزارعين لتلبية احتياجاتهم الزراعية فضلا عن الأهمية التصديرية للتقاوى والتى تعود بالنفع على الاقتصاد القومى وحيث ان لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية وهى المعنية بإصدار الموافقات التصديرية والاستيرادية .

وأشار "عضام" إلى أنه تم إصدار 11 موافقة تصديرية للتقاوى تشمل ما يلى:

• محاصيل حقلية : 80 كجم تقاوى أرز الى دولة النيجر (لأغراض البحث العلمى بالمزارع المصرية الأفريقية المشتركة.



• الخضر : 500 كجم تقاوى بنجر مائدة الى المملكة العربية السعودية.



• نباتات الزينة : 14 ألف و 472 شتلة (58 صنف) الى (السعودية ، الإمارات العربية المتحدة ، سلطنة عمان ، العراق).



• الفاكهة : 7 آلاف و 770 شتلة (برتقال ، بشملة ، تفاح ، تين ، عنب ، مانجو ، موز) الى السعودية و لبنان.



وصدور عدد 27 موافقة استيرادية تشمل ما يلى:

• محاصيل حقلية : 52 طن و 246 كجم تقاوى (أذرة سكرية ، أذرة شامية ، برسيم حجازى ، بنجر السكر).



• الخضر : 12 طن و 873 كجم تقاوى + 27 مليون و 393 ألف و 545 بذرة + 3000 شتلة (11 نوع).

• نباتات زينة : 43 ألف و 500 شتلة وبصلة (49 صنف).



• الفاكهة : 10 آلاف 300 شتلة (توت ، نخيل بلح).



ونقل د. أحمد عضام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي شكر وتقدير وزير الزراعة لجميع العاملين بالإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى والمحافظات على جهودهم وتفانيهم في العمل أثناء فترة الإجازة مع استمرار العمل بذات الأداء من الكفاءة خلال الفترة القادمة لتحقيق الصالح العام.